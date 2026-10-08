Velika akcija širom Evrope: Uhapšeno gotovo 50 pripadnika grupe sa Balkana povezane sa ubistvima i otmicama

Gotovo 50 ljudi uhapšeno je u akciji protiv kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana povezane sa trgovinom drogom, ubistvima i otmicama.

Izvor: Europol/Printscreen

Gotovo 50 osoba uhapšeno je u međunarodnoj policijskoj akciji usmjerenoj protiv organizovane kriminalne mreže sa članovima sa Zapadnog Balkana, koja se sumnjiči za trgovinu drogom, ali i niz nasilnih krivičnih djela širom Evrope.

Akcija je kulminirala 6. oktobra, kada je policija pretresla 42 lokacije u Sloveniji i Španiji. U operaciji su učestvovale slovenačke, španske i hrvatske vlasti, dok je akcija koordinisana iz centra uz podršku Europola u Ljubljani.

Tokom akcije uhapšene su 34 osobe u Sloveniji, jedna u Španiji i jedna u Hrvatskoj, dok je još 11 osumnjičenih bilo uhapšeno ranije.

Policija je zaplijenila 66 kilograma droge - 51 kilogram kanabisa i 15 kilograma amfetamina, kao i oružje, nakit i novac.

Istraga je pokazala da je kriminalna mreža velike količine droge skrivala u legalnim komercijalnim pošiljkama. Droga je transportovana kamionima, kombijima i automobilima, zajedno sa legalnom robom.

Izvor: Europol/Printscreen

Osumnjičeni su, prema rezultatima istrage, organizovali transporte kokaina, kanabisa, amfetamina, MDMA i metamfetamina iz Belgije, Holandije i Španije prema drugim evropskim zemljama.

Za transport su angažovali vozače, uglavnom iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Bugarske.

Istražitelji su mrežu povezali i sa brojnim slučajevima nasilja. Riječ je o pucnjavama, ubistvima i pokušajima ubistava, kao i otmici jednog člana grupe.

U napadima su korištene i eksplozivne naprave, uključujući ručne bombe, a mete su uglavnom bili članovi kriminalne mreže ili članovi njihovih porodica.

Istražitelji navode da je nasilje korišteno kako bi se nadoknadili gubici nastali zapljenama droge, kaznili oni koje su članovi mreže smatrali odgovornima i zadržala kontrola nad kriminalnim aktivnostima. Istraga je otkrila i pokušaj ubistva u Španiji.

Među osumnjičenima su državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, ali i Slovenije, Bugarske, Turske i Holandije.

Zaplijenjene stotine kilograma droge

Istraga je trajala od februara 2022. do septembra 2026. godine, a vlasti su u tom periodu zaplijenile 253 kilograma kokaina, 404 kilograma kanabisa, 18,8 kilograma metamfetamina i 825 grama MDMA.

Zapljena je obuhvatila i 550 litara sirćetnog anhidrida, hemijskog prekursora koji se koristi u proizvodnji droge, automatsko oružje sa prigušivačem, municiju i nekoliko pištolja.

Međutim, komunikacija članova mreže otkrila je da su stvarne razmjere trgovine drogom bile znatno veće od količina koje su policija i istražitelji fizički zaplijenili.

Na osnovu komunikacije putem kriptovanih platformi SKY ECC i CryptCom, kao i drugih dokaza, istražitelji su povezali osumnjičene sa dodatnim transportima i trgovinom oko 2,5 tona kanabisa, 474 kilograma kokaina, 104 kilograma heroina, 30 kilograma amfetamina, 11,6 kilograma MDMA, jednog kilograma ketamina, jednog kilograma hašiša, 18.000 tableta ekstazija i 1.000 jedinica psihoaktivnih gljiva.

Otkriveno je i 45 litara ulja namijenjenog proizvodnji amfetamina.

Akcija koordinisana iz Ljubljane

Članovi kriminalne mreže koristili su zaštićene kriptovane komunikacione platforme kako bi dogovarali transporte droge, komunicirali sa saradnicima i pokušali da sakriju svoje aktivnosti od policije.

Europol je tokom istrage pružao analitičku podršku i pomagao u koordinaciji nacionalnih policijskih službi. U istrazi su učestvovali predstavnici 22 zemlje.

Na dan akcije, Europolov stručnjak i hrvatski istražitelj bili su u koordinacionom centru u Ljubljani, odakle su podržavali policajce na terenu i koordinisali hapšenja u različitim zemljama u realnom vremenu.

U samoj akciji učestvovali su slovenačka Nacionalna policija, španska Jedinica kriminalističke policije Civilne garde iz Barselone i hrvatska policija.

Akcija je sprovedena u okviru EMPACT-a, evropske platforme za borbu protiv najtežih oblika organizovanog i međunarodnog kriminala.