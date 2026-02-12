Kako danas izgleda Radoje Zvicer? Slike odbjeglog vođe kavačkog klana na potjernicama

Na potjernicama Europola i Interpola koje su raspisale Crna Gora i Austrija, vidi se pet različitih fotografija Radoja Zvicera.

Izvor: Interpol

Odbjegli vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer nalazi se na potjernicama Europola i Interpola, a interesantno je da su uz osnovne podatke o Kotoraninu priložene i fotografije, koje objavljuje portal RTCG, a koje bi trebalo da pokažu kako on navodno danas izgleda.

Zvicer je nedavno ponovo došao u fokus javnosti nakon akcije Uprave policije sprovedene na području Kotora i Tivta, a tom prilikom su zaplenjeni novac i luksuzna vozila iz objekata koje koristi porodica Zvicer.

Na zahtjev crnogorske kancelarije Interpola za Zvicerom je raspisana crvena potjernica i u maju prošle godine. Crna Gora Zvicera potražuje zbog šest teških ubistava, ubistva, ubistva u pokušaju, krijumčarenja droge...

Pet fotografija, jedan bjegunac: Zvicer na potjernicama Europola i Interpolahttps://t.co/PjsWXIW8gqpic.twitter.com/GagJDumAQa — RTCG (@RTCGme)February 12, 2026

"Na zahtjev NCB Interpola Podgorica, koji je raspisao međunarodnu potjernicu, Generalni sekretarijat Interpola u Lionu je javno objavio crvenu potjernicu za licem Radoje Zvicer (42), državljaninom Crne Gore. Zvicer se međunarodno potražuje po potjernici NCB Interpola Podgorica, radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je izvršio: sedam krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a, šest krivičnih dela teško ubistvo iz čl. 144, krivično djelo ubistvo iz čl. 143, pet krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300, krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, iz člana 403, i krivično delo pokušaj ubistva putem podstrekavanja iz čl. 143 KZ CG", saopštili su prošle godine iz Uprave policije.

Na zahtjev Austrije Zvicerovo ime prethodno je dodato na listu najtraženijih begunaca. Na veb-stranici "Europe’s Most Wanted Fugitives" krajem 2024. godine dodate su 24 osobe koje se potražuju zbog ubistava. Među njima je i Radoje Zvicer.

Austrijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) objavilo je na svom sajtu da tužilaštvo u Beču traži Zvicera zbog optužbi za šverc 83 kilograma kokaina. Zvicer je osumnjičen da je, kao vodeći član kriminalne organizacije, iz inostranstva u Austriju na nezakonit način unio veće količine kokaina visoke čistoće, koji je distribuiran preko njegove organizacije.

Zvicer je u biekstvu i sumnja se da se nalazi u inostranstvu, saopštio je austrijski MUP. Poternica je objavljena i na sajtu „eumostwanted“, što Zvicera čini jednim od 50 najtraženijih kriminalaca u Evropi.

Na sajtu "eumostwanted" navedena su i imena za koja se veruje da ih Zvicer koristi u lažnim dokumentima: Josip Babić, Dragan Gojković, David Grepo, Ferenc Karoly, Davor Lang, Željko Papić, Slobodan Zec i Leos Salonikios.

U operativnim informacijama policije Crne Gore, ali i zemalja regiona, Zvicer je označen kao jedan od vođa kavačkog klana, koji je godinama u ratu sa škaljarskim klanom, a u međusobnim sukobima ubijeno je više desetina ljudi.

Zvicer je na meti ubica bio u maju 2020. godine, kada su trojica muškaraca pokušala da ga ubiju u centru Kijeva, gdje se skrivao sa porodicom, i tada je teško ranjen.

On je u bjekstvu od 2021. godine, a državno tužilaštvo Crne Gore protiv njega je podiglo nekoliko optužnica za organizovani kriminal, dok se istraga vodi i u Grčkoj.

