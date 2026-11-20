Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da odluka Ustavnog suda BiH o stavljanju van snage izjave o vitalnom interesu i odluke parlamenta Srpske predstavlja najveći udar na Dejtonski sporazum, najavivši adekvatan odgovor Srpske.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U saopštenju iz kabineta predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske navodi se da Srpska neće preći preko ovakvog poteza, te da će parlament, kao i uvijek, okupiti političke predstavnike Srpske i dati odgovor na odluke krnjeg sastava Ustavnog suda BiH.

Stevandić je istakao da je najmanji problem to što je ukinuta izjava srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, odnosno Odluka Narodne skupštine, upozorivši da je najveći problem u tome što je Ustavni sud BiH utvrdio svoju nadležnost da preispituje vitalni nacionalni interes.

"Ustavom BiH je zagarantovano pravo srpskog člana Predsjedništva BiH da odluku Predsjedništva proglasi štetnom po Republiku Srpsku, kao što je Ustavom BiH definisano da takva odluka prestaje da važi nakon što je Narodna skupština potvrdi dvotrećinskom većinom. Tako je i bilo, a da smo bili u pravu potvrdilo je i povlačenje članova UNESKO-a iz rada Komisije za nacionalne spomenike", naveo je Stevandić.

On je ocijenio da je Ustavni sud BiH, umjesto da iz toga nešto nauči, svojom odlukom izvršio udar na ustavni poredak BiH na koji je Republika Srpska pristala u Dejtonu prije tačno 31 godinu.

"Ovo je presedan i zaslužuje adekvatan odgovor Republike Srpske jer je napadnut jedan od najvažnijih mehanizama zaštite interesa Srpske unutar BiH. Bosna i Hercegovina sa ugovorenom podjelom vlasti i mehanizmima kontrole je ovim danas ubijena. U pravnom smislu, ovo je jednako teško koliko i presuda protiv predsjednika Republike Srpske. Ako Ustavni sud ne obavezuje Ustav i ustavna prava Republike Srpske, šta onda može obavezati Republiku Srpsku? E, pa, tražili ste i dobićete", poručio je Stevandić.

U saopštenju se podsjeća da je Željka Cvijanović Odluku Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, usvojenu bez konsenzusa 29. juna 2026. godine, proglasila veoma štetnom po vitalne interese Srpske, što je Narodna skupština potvrdila 7. jula. Ustavni sud BiH je saopštio da navedena Izjava i Odluka nisu u skladu sa članom V/2.d) Ustava BiH.

Pored toga, Ustavni sud BiH je razmatrao ocjenu ustavnosti člana 359b. Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se kriminalizuje javno isticanje, nošenje ili promovisanje zastava, simbola, oznaka i parola kojima se veliča Armija RBiH, te je zaključio da ta odredba nije u skladu sa Ustavom BiH.

Komentarišući i ovu odluku, Stevandić je zaključio da u Republici Srpskoj nema mjesta za ratne simbole pod kojima su ubijani civili, policajci i pripadnici Vojske Republike Srpske.