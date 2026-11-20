Predstavnici SDS-a, PSS-a i Liste za pravdu i red razgovarali su sa Savom Minićem o novoj Vladi Srpske.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predstavnici opozicionih stranaka u Republici Srpskoj razgovarali su danas u Banjaluci sa predsjednikom Republike Srpske Savom Minićem o izboru mandatara za sastav nove vlade. SDS je poručio da neće učestvovati u vlasti, Pokret Sigurna Srpska (PSS) najavio je podršku konstruktivnim prijedlozima, dok je Lista za pravdu i red zatražila odgovornost za stanje u javnim preduzećima.

Konsultacijama su prisustvovali predstavnici SDS-a, PSS-a i Liste za pravdu i red, koji su nakon sastanaka iznijeli svoje stavove o budućem radu Vlade Republike Srpske.

Blanuša: SDS neće učestvovati u novoj vladi

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša izjavio je da će njegova stranka ostati u opoziciji, ali da će podržavati odluke koje smatra korisnim za Republiku Srpsku.

„Radićemo konstruktivno i sve što je dobro za Republiku Srpsku sigurno ćemo i podržati. Još jednom smo danas rekli da nećemo učestvovati u vlasti Srpske“, rekao je Blanuša nakon konsultacija.

Naglasio je da je neophodno spriječiti sve oblike korupcije, uključujući i političku.

Na taj problem osvrnuo se i šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga.

On je ponovio stav da je nedopustivo da poslanici prilikom prelaska iz jedne političke stranke u drugu zadržavaju osvojeni mandat.

Stanivuković: Bićemo korektivni faktor vlasti

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković poručio je da će njegova stranka djelovati kao korektivni faktor vlasti, uz podršku prijedlozima koji doprinose očuvanju i jačanju institucija Republike Srpske.

„Uvijek ćemo podržati konstruktivne prijedloge i sigurno nećemo dopustiti stvari koje bi bile štetne po Republiku Srpsku. Uvijek ćemo podržavati da imovina Republike Srpske bude sačuvana, kao i Dejtonski mirovni sporazum, te sve ono što je značajno za našu Republiku“, izjavio je Stanivuković.

Najavio je da će PSS u Narodnoj skupštini Republike Srpske predlagati nova zakonska rješenja, među kojima će biti i prijedlog reforme obrazovnog sistema.

Stanivuković je naveo da je tokom razgovora sa Minićem izrazio očekivanje da će predsjednik Republike Srpske poštovati Ustav i djelovati kao predsjednik svih građana.

Grahovac tražila smjenu Luke Petrovića

Šef Kluba poslanika Liste za pravdu i red Zagorka Grahovac izjavila je da će ova politička organizacija podržavati konstruktivne prijedloge, ali i ukazivati na probleme sa kojima se suočava Republika Srpska.

„Cilj nam je da Republika Srpska napreduje i zbog toga smo se odazvali današnjem sastanku“, rekla je Grahovac.

Ona je otkrila da je tokom konsultacija zatražila smjenu generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske Luke Petrovića.

Prema njenim riječima, od nove vlade očekuje promjenu načina rada i utvrđivanje odgovornosti za loše stanje u javnim preduzećima.

„Rekli smo mu da očekujemo zaokret u djelovanju nove vlade, da očekujemo odgovornost ljudi zbog lošeg stanja u javnim preduzećima. Minić je obećao taj zaokret“, izjavila je Grahovac.

Dodala je da je Minić tokom sastanka najavio kadrovske promjene u novom sazivu Vlade Republike Srpske.

Konsultacijama je prisustvovao i poslanik Igor Crnadak.

Minić će danas još održati sastanak i sa predstavnicima Koalicije za državu – SDA, BiH Zeleni i SDP BiH.