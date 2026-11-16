Minić preuzeo dužnost predsjednika Srpske: Najavio brzo formiranje nove Vlade

Savo Minić položio je zakletvu kao predsjednik Republike Srpske i najavio skoro pokretanje procedure formiranja nove Vlade Srpske.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić položio je danas svečanu zakletvu na konstitutivnoj sjednici 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske u Banjaluci, nakon čega je najavio da će uskoro početi procedura formiranja nove Vlade Srpske.

Zakletvu su položili i potpredsjednici Republike Srpske Ramiz Salkić, iz reda bošnjačkog naroda, i Igor Balukčić, iz reda hrvatskog naroda.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Obraćajući se poslanicima i prisutnim zvaničnicima, Minić je poručio da mu je velika čast što preuzima dužnost predsjednika Republike Srpske.



Minić je najavio saradnju sa Narodnom skupštinom i budućom Vladom Republike Srpske, ističući da rad institucija mora biti usmjeren na interese građana.

„Da sve ubuduće što budemo radili i u ovom domu, i što bude radila Vlada Republike Srpske, bude isključivo u interesu građana Republike Srpske – u to ne želim da sumnjam“, poručio je Minić.

„Republika Srpska će veoma brzo ući u proceduru formiranja Vlade i pokazaćemo da svaki put institucionalno odgovorimo na najveće izazove“, rekao je Minić.

U svom obraćanju Minić je zahvalio Miloradu Dodiku i Siniši Karanu, osvrćući se na njihov dosadašnji politički i institucionalni angažman.

Posebno je istakao Karanovu ulogu u prethodnom periodu, ocijenivši da je preuzeo odgovornost u okolnostima koje je opisao kao borbu protiv nametanja i nezakonitosti.

„Mislim da su naše politike bile jake i stabilne, pokazali smo da institucionalno i ideološki možemo odgovoriti i zato smo dobili podršku svih građana, odnosno velike većine građana Republike Srpske“, naveo je Minić.

Novoizabrani predsjednik zahvalio je građanima koji su mu pružili podršku, ali i onima koji nisu glasali za njega.

Kako je rekao, i jedni i drugi ukazali su na obavezu da se buduće odluke donose u interesu Republike Srpske.

Minić je čestitao poslanicima novog saziva Narodne skupštine, kao i novoizabranom predsjedniku parlamenta, te zahvalio ministrima na dosadašnjoj saradnji.

Ocijenio je da su izbori pokazali snagu i stabilnost institucija Republike Srpske, naglasivši da će nastaviti politiku jačanja institucija. Najavio je, takođe, dobru saradnju između institucije predsjednika Republike Srpske, Narodne skupštine i buduće Vlade.

Obraćanje je završio riječima: „Neka živi Republika Srpska!“