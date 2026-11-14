Minić najavio prvi potez: Vlada i budžet do kraja godine

Savo Minić najavio je da će Vlada Republike Srpske biti formirana, a budžet usvojen do kraja godine. Prvi potez najavio je za ponedjeljak.

Izvor: Srna

Izabrani predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je da će formiranje nove vlade i usvajanje budžeta biti završeni do kraja godine, a da će njegov prvi potez na novoj funkciji biti poznat u ponedjeljak, 16. novembra.

"Sve je spremno, čak sutra imamo i neke male dodatne pripreme", rekao je Minić novinarima u Bijeljini.

On je podsjetio da će u ponedjeljak biti održana konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, nakon čega planira da uđe u Palatu Republike i započne razgovore.

"Republika Srpska je preživjela mnoge, mnoge nedaće. Stvorena je u krvi, stvorena sa velikom ljubavlju. Imamo obavezu da to čuvamo. Institucije Republike Srpske su garant da ovdje opstajemo", istakao je Minić.

On smatra da Republika Srpska trenutno ima najbolju perspektivu, te da politički kapacitet onih koji upravljaju Srpskom omogućava da na nivou BiH ostvare sve što se odnosi na zaštitu njenih interesa.

Minić je rekao i da je razgovarao sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović, koja se sinoć vratila iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje su, kako je naveo, ostvareni određeni kontakti.

"U ovom momentu je bitno imati prijatelje, imati informacije na vrijeme, znati šta se dešava sa globalnim kretanjem, sa kretanjem energenata, sa određenim političkim kretanjima", rekao je Minić.