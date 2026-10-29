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Zvaničnici Srpske uputili saučešće porodicama stradalih vojnika nakon helikopterske nesreće kod Brčkog

Zvaničnici Srpske uputili saučešće porodicama stradalih vojnika nakon helikopterske nesreće kod Brčkog

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Zvaničnici uputili saučešće porodicama vojnika EUFOR-a poginulih u padu helikoptera kod Brčkog.

23.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Premijer Republike Srpske Savo Minić uputio je saučešće porodicama vojnika poginulih u padu helikoptera Eufora kod Brčkog, te istakao da su njegove misli uz njih.

Minić je istakao da ga je duboko potresla vijest o pogibiji četiri pripadnika Eufora.

"U ovim teškim trenucima naše misli su uz sve koji su izgubili svoje najmilije. Povrijeđenima želim brz i potpun oporavak", naveo je Minić na "Iksu".

Minić je saučešće porodicama stradalih i komandi Eufora uputio u svoje i u ime Vlade Srpske.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izrazio je saučešće porodicama i prijateljima italijanskih vojnika EUFOR-a poginulih u helikopterskoj nesreći kod Brčkog.

"Nastradali su čuvajući, zajedno sa nama, mir u BiH i to nećemo zaboraviti. Povrijeđenima želim brz oporavak", naveo je na "Iksu" Stevandić.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je saučešće porodicama pripadnika EUFOR-a koji su poginuli danas u helikopterskoj nesreći kod Brčkog, ističući da će se njihova služba na očuvanju mira i stabilnosti u BiH pamtiti sa dužnim poštovanjem i zahvalnošću.

"Duboko me je potresla vijest o helikopterskoj nesreći kod Brčkog u kojoj su stradali pripadnici EUFOR-a. NJihovu službu u okviru misije `Altea` na očuvanju mira i stabilnosti u BiH pamtićemo sa dužnim poštovanjem i zahvalnošću. Porodicama stradalih vojnika, kao i komandi EUFOR-a, upućujem iskreno saučešće, a povrijeđenim članovima posade želim brz i uspješan oporavak", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".

Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović izrazio je duboko žaljenje povodom tragične nesreće helikoptera EUFOR-a kod Brčkog, u kojoj su život izgubili pripadnici ove međunarodne vojne misije.

"Sa velikom tugom sam primio vijest o tragičnom stradanju italijanskih vojnika. Porodicama nastradalih, komandantu EUFOR-a i svim pripadnicima misije upućujem najiskrenije saučešće, a povrijeđenima želim brz i uspješan oporavak", izjavio je Goganović za Srnu.

Goganović je naglasio da je EUFOR važan partner i da njegovi pripadnici daju značajan doprinos očuvanju mira, bezbjednosti i stabilnosti.

"U ovim teškim trenucima naše misli su sa porodicama stradalih, i prijateljskim italijanskim narodom. Dijelimo njihovu tugu i izražavamo punu solidarnost sa misijom EUFOR-a", poručio je Goganović.

Četiri osobe su poginule, a 11 je povrijeđeno u padu helikoptera EUFOR-a u brčanskom naselju Gorice. 

(Srna/Mondo)

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Tagovi

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