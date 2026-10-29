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Raste broj žrtava pada helikoptera: Četvrti pripadnik EUFOR-a podlegao povredama

Raste broj žrtava pada helikoptera: Četvrti pripadnik EUFOR-a podlegao povredama

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić potvrdio je da je u brčanskoj bolnici preminuo još jedan pripadnik Eufora, koji je bio teško povrijeđen u padu helikoptera, čime se broj žrtava povećao na četiri.

Broj žrtava pada helikoptera EUFOR-a u Brčkom povećan na četiri Izvor: Screenshot/X/Hint news

"Uprkos naporima ljekara u bolnici u Brčkom, preminula je još jedna osoba", rekao je Milić.

On je izrazio žaljenje zbog nesreće, a posebno zbog izgubljenih života.

Helikopter Eufora srušio se poslije podne u brčanskom naselju Gorice.

Na licu mjesta poginule su tri osobe, a 12 je povrijeđeno, od kojih je jedna bila životno ugrožena. 

(Srna)

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Tagovi

eufor helikopter pad Brčko

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