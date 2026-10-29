Raste broj žrtava pada helikoptera: Četvrti pripadnik EUFOR-a podlegao povredama

Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić potvrdio je da je u brčanskoj bolnici preminuo još jedan pripadnik Eufora, koji je bio teško povrijeđen u padu helikoptera, čime se broj žrtava povećao na četiri.
"Uprkos naporima ljekara u bolnici u Brčkom, preminula je još jedna osoba", rekao je Milić.
On je izrazio žaljenje zbog nesreće, a posebno zbog izgubljenih života.
Helikopter Eufora srušio se poslije podne u brčanskom naselju Gorice.
Na licu mjesta poginule su tri osobe, a 12 je povrijeđeno, od kojih je jedna bila životno ugrožena.
(Srna)