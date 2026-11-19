Poslodavci i sindikalci usaglasili su se da zaposlenima u Republici Srpskoj bude isplaćivan neoporezivi regres i nagrada za doprinos u radu, što bi u suštini predstavljalo najavljenu 13. platu, ali već mjesecima čekaju da stav o tome da Vlada Republike Srpske.

Izvor: CBBIH

Prema saznanjima "Glasa" poslodavci i sindikalci su se usaglasili da se od ukupnog iznosa prosječne plate isplaćene u Republici Srpskoj za prethodnu godinu polovina isplaćuje u vidu regresa, a druga polovina u vidu nagrade za doprinos u radu, koja bi u stvari činila najavljenu 13. platu.

Sve je to prijedlog poslodavca i sindikalaca koji čekaju na odgovor Ministarstva finansija i Vlade. Dodatnu gorčinu u njihovim redovima pravi i činjenica da su iz Vlade prethodnih godina stalno slali poruke da sindikalci i poslodavci treba samo da se dogovore, a da će oni sve potvrditi svojim potpisom. Međutim, sada kada su se dogovorili, naišli su na muk na Trgu Republike.

Priču o svemu ovome zakotrljao je još 13. aprila lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je najavio uvođenje neoporezive isplate 13. plate u Republici Srpskoj. Tada je i poručeno da će ta priča biti okončana najkasnije do kraja juna ove godine, ali ti rokovi odavno su probijeni.

Socijalni partneri su o toj temi diskutovali i na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta RS u utorak, a predsjednik Unije poslodavaca Zoran Škrebić poručuje da rješavanje ovog pitanja više nije stvar poslodavaca i sindikalaca.

"Tu ulogu treba da odigra treći socijalni partner, odnosno Vlada Republike Srpske, koja treba da donese odluke. Na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta razgovarali smo o "Sporazumu o mjerama za unapređenje ekonomsko-socijalnog položaja radnika i podršku privredi". Taj dokument je usaglašen i on obuhvata i isplatu te 13. plate te dosta drugih pitanja u vezi sa kojima smo se usaglasili da ćemo ih tehnički i suštinski razraditi kroz zakonske i podzakonske akte", kazao je Škrebić i dodao da sada o tim temama treba da odluči Vlada Republike Srpske.

Upravo u pomenutom "Sporazumu o mjerama za unapređenje ekonomsko-socijalnog položaja radnika i podršku privredi", u koji je "Glas" imao uvid, stoji da će njegovi potpisnici utvrditi novo primanje radnika, odnosno nagradu za doprinos u radu.

"Taj model predstavlja novi institut u oblasti radnih odnosa, koji će moći isplatiti poslodavci koji u poslovnoj godini ostvare pozitivne finansijske rezultate i koji će biti oslobođeni poreza i doprinosa do iznosa 50 odsto prosječne plate u Republici iz prethodne godine, a što zahtijeva i odgovarajuće uređivanje kroz propise kojima se uređuje fiskalni sistem Srpske. Isplata ove nagrade ne može biti osnov za izmjenu ugovora o radu na štetu radnika, odnosno za umanjenje ugovorene plate ili drugih prava radnika", navedeno je u sporazumu za koji se čeka saglasnost Vlade.

Nadalje, u istom dokumentu piše da će potpisnici opštim kolektivnim ugovorom usaglasiti način za utvrđivanje minimalne visine regresa svake kalendarske godine u okviru Ekonomsko-socijalnog savjeta.

"Regres, kao posebna naknada za korišćenje godišnjeg odmora, biće oslobođen od poreza i doprinosa do iznosa 50 odsto prosječne plate u Republici iz prethodne godine", piše u sporazumu.

Generalni sekretar Saveza sindikata RS Danko Ružičić navodi da su nakon najave da se u Srpskoj zaposlenima isplaćuje neoporeziva 13. plata u iznosu prosječne, upozoravali da to primanje nije regulisano zakonom.

"Samim tim imali smo stav da je nemoguće govoriti o 13. plati. Poslodavci su tražili da se to definiše kao pomoć, a nama je smetala ta riječ, jer s druge strane imamo prava iz Zakona o radu, kao što je regres, a koja se ne primjenjuju jer nemamo opšti kolektivni ugovor. Vodili smo o tome polemiku tripartitno i bipartitno, a sve vodeći se željom izvršne vlasti da se odrekne poreza i doprinosa na iznos jedne prosječne plate", kazao je Ružičić.

Nakon dugotrajnih pregovora, naglašava, u kojima su učestvovali predstavnici sve tri strane pripremili su "Sporazum o mjerama za unapređenje ekonomsko-socijalnog položaja radnika i podršku privredi".

"Kroz taj dokument došli smo do određenih zaključaka i kada je riječ o potpunoj primjeni Zakona o radu, odnosno isplati neoporezivog iznosa regresa i novčane nagrade za doprinos u radu, koja bi u stvari predstavljala najavljenu 13. platu", navodi Ružičić.

Naglašava da su Savez sindikata i Unija poslodavca poslali dopis Ministarstvu finansija i premijeru Srpske kada su se usaglasili u vezi sa ključnim elementima da bi pristupili potpisivanju sporazuma.

"Zatražili smo da pristupimo potpisivanju sporazuma i da nakon toga potpišemo i opšti kolektivni ugovor. Tu se, koliko smo upućeni, čeka stav Ministarstva finansija u vezi sa neplaćanjem poreza i doprinosa. Ne odustajemo. I dalje ćemo insistirati na potpisivanju sporazuma i opšteg kolektivnog ugovora da bismo zaštitili zaposlene", zaključio je Ružičić.

Poslodavci i sindikat ne očekuju da će o ovim pitanjima biti riječi i idućih dana, s obzirom na to da slijedi formiranje novog saziva vlade, ali vjeruju da će ova pitanja biti prioritet novog saziva izvršne vlasti u Srpskoj.

Minimalac

I dok su se poslodavci dogovorili u vezi sa pomenutim sporazumom, s druge strane ne pronalaze zajednički jezik kada je riječ o povećanju najniže plate u Srpskoj od početka iduće godine.

Sindikat traži da najniža plata bude povećana od 12 do 14 odsto, dok poslodavci zagovaraju rast od svega 4,7 i pet odsto.

(Mondo)