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Minić najavio sastanke o najnižoj plati: Premijer se nada dogovoru sa socijalnim partnerima

Minić najavio sastanke o najnižoj plati: Premijer se nada dogovoru sa socijalnim partnerima

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je siguran da će se sa socijalnim partnerima uspjeti postići dogovor o najnižoj plati i najavio da o tome slijede sastanci naredne sedmice.

Minić siguran da će se sa socijalnim partnerima postići dogovor o najnižoj plati Izvor: Srna

"Sljedeće sedmice imamo zakazane sastanke, ponedjeljak, utorak, srijeda, želimo da tu temu ponovo vratimo na dogovor, ne želimo da Vlada presijeca", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

On je dodao da smatra da to neće ići baš tako lako, ali je siguran da će napraviti dogovor.

Premijer je naglasio da postoje određene ideje i neke načelne saglasnosti ali je ukazao na važnost da i predstavnici sindikata i poslodavci iznesu realne činjenice koje su bitne.

"Vlada ovdje najmanje gleda budžet i obaveze koje se odnose na punjenje budžeta", rekao je Minić.

Napomenuo je da su posljednji prijedlozi sindikata bili da se u okviru privredne djelatnosti pokušaju napraviti određene digresije, u smislu onih privrednih djelatnosti koje su ugrožene, kao što je prerađivačka, pa da se vidi kako bi tu određivali najnižu platu.

"Uglavnom radi se na tome, biće blagovremeno ili postignut dogovor čemu se nadam ili će Vlada presjeći", zaključio je Minić.

(Mondo)

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