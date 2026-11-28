Nestanak struje u Bijeljini doveo je do prekida vodosnabdijevanja, a problemi sa daljinskim grijanjem dodatno su opteretili elektrodistributivnu mrežu.

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Zbog kvara na kablovskom vodu koji povezuje elektroenergetske objekte "Elektroprenosa BiH" i "Elektro-Bijeljine" van pogona su dvije trafostanice što je dovelo do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Bijeljine.

"Sve dežurne ekipe Elektro-Bijeljine su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvara, a očekuje se i dolazak kolega iz Tuzle, koji bi trebalo da omoguće potpuno otklanjanje kvara", saopšteno je iz "Elektro-Bijeljine".

Istovremeno, radi se na preusmjeravanju napajanja na alternativne pravce da bi se što većem broju korisnika u što kraćem roku omogućilo snabdijevanje električnom energijom.

Prema informacijama "Elektro-Bijeljine", danas u gradu nije funkcionisao sistem daljinskog grijanja, što je dovelo do povećane potrošnje električne energije za zagrijavanje stambenih i poslovnih prostora, a time i do povećanog opterećenja elektrodistributivne mreže.

U "Elektroprenosu BiH" Srni je rečano da je prenosna mreža pod naponom i da nema prekida u napajnju.

Zbog prekida u snabdijevanju električnom energijom došlo je do problema u radu pumpnih postrojenja, što je uzrokovalo prekid vodosnabdijevanja na području Bijeljine, saopšteno je iz "Vodovoda i kanalizacije".

Građanima je preporučeno da racionalno koriste postojeće zalihe vode i da prate obavještenja nadležnih službi.

Očekuje se da će, nakon uspostavljanja urednog snabdijevanja električnom energijom i stabilizacije rada pumpnih postrojenja, doći i do normalizacije vodosnabdijevanja.