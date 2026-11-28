Kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Igor Dodik najavio je da će jedna od prvih odluka nove Vlade biti zaduživanje MUP-a da pripremi pravilnik o bezbjednosnim provjerama funkcionera i njihovih najbližih saradnika.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Bezbjednosne provjere kandidata za ministarske i direktorske funkcije, ali i njihovih najbližih saradnika, najavio je kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Igor Dodik nakon konsultacija sa predstavnicima SNSD-a.

Kako je naveo, jedna od prvih odluka biće da se Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zaduži za pripremu pravilnika kojim će biti regulisane ove provjere.

„Ko god bude predložen za imenovanje od ministara, direktora proći će bezbjednosne provjere, kao i njihovi najbliži saradnici, vozač, sekretar i dio kabineta“, rekao je Dodik.

Istakao je da će među prioritetima nove Vlade biti stručnost i odgovornost, kako novih, tako i dosadašnjih kadrova.

Dodik je naglasio da SNSD-u pripada najveći broj resora, te ukazao na značaj ravnomjerne zastupljenosti svih dijelova Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, važno je da svaki dio Srpske ima svoje predstavnike, kako u Vladi, tako i u institucijama.

Predlažu se promjene unutar ministarstava, Narodna skupština o tome 1. decembra

Kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Igor Dodik rekao je da će za narednu sjednicu Narodne skupštine 1. decembra biti predložene promjene zakonskih okvira unutar ministarstava kako bi se pojedine urgencije prenijela na druga ministarstva.

Dodik je naveo da su ideje takve da bi Ministarstvo uprave i lokalne samouprave postalo Ministarstvo javne uprave, lokalne samouprave i digitalne transformacije.

"Ovaj resor bi preuzeo i odgovornost za razvoj elektronskih usluga u administraciji", rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon konsultacija sa predstavnicima SNSD-a.

Ministarstvo privrede postalo bi Ministarstvo rada i preduzetništva i preuzelo bi poslove rada zapošljavanja i novi resor bi preuzeo i Fond PIO i Zavod za zapošljavanje.

Ostalo bi Ministarstvo zdravlja, a socijalna zaštita bi prešla u resor invalidske zaštite tako da bi se zvalo Ministarstvo boračko-invalidske i socijalne zaštite.

"Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju zadržalo bi prostorno planiranje i poslove gradnje, a zaštita životne sredine bila bi prenesena u Ministarstvo trgovine i turizma i bilo Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite životne sredine", rekao je Dodik.

On je dodao da se na tome radi danima i nada se da će se to naći na dnevnom redu naredne sjednice Narodne skupštine.

Dodik je istakao da će se, kada je riječ o javnim funkcijama, tražiti stručnost i odgovornost u unutar Vlade i svih imenovanih lica, svih javnih funkcija.

"Insistiraćemo na tome", rekao je Dodik.

Kada je riječ o imenima kandidata za ministre, Dodik smatra da će biti potrebne još jedne konsultacije sa određenim političkim partijama i da će sa imenima izaći naredne sedmice.

"Želimo da imamo apsolutnu podršku i očekujemo da koalicione partije budu dio vlasti ali uz određene korekcije, promjene", naveo je Dodik.

Naglasio je da će tražiti stručnost, odgovornost i čestitost.

"Ako imate takav tim, mislim da će biti dosta lakše premijeru i Vladi da postiže dobre rezultate. Tražim da tim koji je se sa mnom bude adekvatan da odgovori na očekivanja građana", zaključio je Dodik.

(Mondo)