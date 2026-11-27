Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio je da onaj ko ima komunikaciju sa Naserom Orićem ne zaslužuje nikakvu odbranu.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Komentarišući hapšenje Nikoline Šljivić u akciji "Emisar", Stevandić je rekao da se pokazalo da ona nije član ove stranke, te da je on ranije branio na osnovu političkih napada.

"Neko ko ima komunikaciju sa Naserom Orićem ne zaslužuje nikakvu odbranu. To što nije naš član ispalo je veoma dobro", rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci.

On je naveo da postoje pravosudni organi koji treba da se bave ovim slučajem, a ne političari.

Odgovarajući na pitanje novinara o zaposlenju Nikoline Šljivić u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, Stevandić je rekao da direktori koji ne rade u skladu sa zakonom mogu snositi posljedice na osnovu zakona, a ne medijskih spinova.

Govoreći o poslovanju Instituta, Stevandić je rekao da ova ustanova od kada ju je preuzela Ujedinjena Srpska posluje pozitivno i povećava plate zaposlenima, za razliku od ranijeg perioda kada je poslovala sa gubicima.

Podsjećamo, Nikolina Šljivić uhapšena je u akciji "Emisar" zajedno sa Naserom Orićem i još troje ljudi. Svi oni sumnjiče se da su pomagali Đorđu Ždrali, koji se tereti za pokušaj ubistva Koste Pandurevića.

Inače, Šljivićeva je od 2022. godine bila poslanik u Narodnoj skupštini RS kao član DNS-a. Krajem septembra 2025. napustila je DNS i najavila da će djelovati kao samostalna poslanica, a potom je pristupila poslaničkom klubu Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića.

Nakon hapšenja iz Ujedinjene Srpske demantovali su navode da je Nikolina Šljivić član ove stranke i poručili da stranka pruža punu podršku MUP-u u sprovođenju zakona.

(Srna/Mondo)