Gotovo 286.000 ljudi potpisalo je peticiju kojom se od kanadske vlade traži da američkog ambasadora Pita Hukstru proglasi nepoželjnom osobom.

Izvor: Keito Newman / Zuma Press / Profimedia

Peticiju kojom se od kanadske vlade traži da američkog ambasadora Pita Hukstru proglasi nepoželjnom osobom i zatraži njegovu smjenu potpisalo je 285.993 ljudi, pokazuju zvanični podaci kanadskog parlamenta.

Peticija pod oznakom e-7531 objavljena je 21. jula na zvaničnom portalu Donjeg doma kanadskog parlamenta, a prikupljanje potpisa završeno je 18. novembra.

Inicijativu je pokrenula Lin Voker iz Kalgarija, uz podršku Elizabet Mej, poslanice i bivše predsjednice Zelene stranke.

Najviše potpisa prikupljeno je u Ontariju, ukupno 123.412, zatim u Britanskoj Kolumbiji, gdje je peticiju potpisalo 57.394 ljudi, i Alberti sa 31.457 potpisa.

Potpisnici peticije traže da kanadska vlada Hukstru formalno proglasi personom non grata i zatraži njegovo povlačenje sa ambasadorske funkcije.

Drugi zahtjev odnosi se na pokretanje razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama o ponašanju ambasadora, za koje potpisnici smatraju da nije u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima.

Takođe traže da nadležni parlamentarni odbor ispita navodno miješanje američke diplomatije u unutrašnja pitanja Kanade.

Sporne izjave o izborima i pripajanju Kanade

U obrazloženju peticije navodi se da je Hukstra svojim javnim istupima narušavao odnose dvije zemlje.

Potpisnici mu zamjeraju što je kanadske savezne izbore održane 2025. godine nazvao „antiameričkim“, dok je prijetnje administracije Donalda Trampa o pripajanju Kanade opisao kao „izraz naklonosti“.

Američkom ambasadoru zamjeraju i to što je optuživao Kanadu za miješanje u unutrašnju politiku SAD, dok je istovremeno komentarisao kanadska politička pitanja, što je, prema njihovom mišljenju, suprotno diplomatskom protokolu.

Broj prikupljenih potpisa višestruko je premašio prag od 500, koliko je potrebno da bi peticija bila predstavljena u parlamentu.

Elizabet Mej sada je može podnijeti Donjem domu, nakon čega će vlada premijera Marka Karnija imati rok od 45 dana da odgovori.

Peticija, međutim, nije pravno obavezujuća, pa vlada nije dužna da ispuni zahtjeve potpisnika. Prema parlamentarnim pravilima, poslanici mogu predstavljati peticije čak i kada nisu saglasni sa njihovim sadržajem.

Ko je Pit Hukstra?

Hukstra je bivši republikanski kongresmen iz Mičigena, koji je bio član Predstavničkog doma američkog Kongresa od 1993. do 2011. godine.

Tokom prvog predsjedničkog mandata Donalda Trampa obavljao je funkciju američkog ambasadora u Holandiji, zemlji u kojoj je rođen.

Za ambasadora SAD u Kanadi imenovan je u aprilu 2025. godine.