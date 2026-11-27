Potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković kritikovao je novo zaduženje Vlade Republike Srpske od 50 miliona KM, ističući da građani ne osjećaju boljitak.

Izvor: SDS

Potpredsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Želimir Nešković kritikovao je novo zaduženje Vlade Republike Srpske od 50 miliona KM, ocijenivši da politika kontinuiranog zaduživanja građanima donosi nove dugove, umjesto boljeg životnog standarda.

„Nije uspjeh ako vlast obezbijedi novih 50 miliona maraka kredita. Uspjeh je kada se od svoje plate može pristojno živjeti, a ne razmišljati kako sastaviti kraj s krajem“, rekao je Nešković.

Prema njegovim riječima, zaduživanje je postalo redovan način funkcionisanja vlasti, dok se građani suočavaju sa rastom cijena, niskim platama i penzijama, te sve težim uslovima života.

„Mnogi jedva sastavljaju kraj s krajem, a mladi ljudi svoju budućnost traže daleko od Republike Srpske. Svako novo zaduženje donosi i nove obaveze, kamate i dugove koje će vraćati i generacije koje dolaze. Umjesto da se stvaraju uslovi za bolji život, sve češće slušamo o novim kreditima i načinima na koje će se popunjavati budžetske rupe“, naglasio je Nešković.

Potpredsjednik SDS-a smatra da ključno pitanje nije samo visina zaduženja Republike Srpske, već i to šta su građani dobili za sve do sada pozajmljene milione i milijarde maraka.

„Gdje su rezultati godina zaduživanja i gdje je bolji životni standard? Koliko još duga treba da napravimo da bismo konačno vidjeli konkretne rezultate za običnog čovjeka?“, upitao je Nešković.