Kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Igor Dodik poručio je da su predstavnici opozicije, neodazivanjem na konsultacije, pokazali neodgovornost prvenstveno prema građanima koji su ih birali.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

"Bio sam spreman da čujem konstruktivne kritike i da razgovaramo o tome šta treba da popravimo i u kojem smjeru da djelujemo, iz njihovog ugla. Međutim, to nisam čuo. Zbog toga mogu odmah da kažem da će u budućnosti svaka vrsta kritike s njihove strane biti neutemeljena, jer su već na početku pokazali neodgovornost", rekao je Dodik novinarima nakon današnjih konsultacija o izboru Vlade Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, nedolazak na konsultacije još jednom je pokazao neodgovornost i neozbiljnost opozicije, jer su propustili priliku da iznesu svoje stavove i prijedloge.

Dodik je zaključio da svi izabrani na izborima imaju odgovornost i prema onim koji su ih birali, ali i svim građanima Republike Srpske.

Potrebno unaprijediti koordinaciju republičkih i lokalnih vlasti

Dodik je istakao da je potrebna dodatna koordinacija resornih ministarstava i lokalnih zajednica radi ravnomjernog razvoja svih dijelova Srpske.

"Razvijanje svake lokalne zajednice, bez obzira na to kolika je, znači i razvijanje Republike Srpske", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon konsultacija za sastav nove Vlade.

On je naveo da je tokom razgovora bilo riječi o mogućim izmjenama zakona koje bi doprinijele poboljšanju stanja u lokalnim budžetima, kao i o nastavku započetih projekata i investicija.

Dodik je istakao da je Republika Srpska u velikom investicionom ciklusu, te izrazio uvjerenje da će biti nastavljeni projekti koje su predložile lokalne zajednice.

"Nastojaćemo da poboljšamo lokalni ambijent, da porodice imaju više posla, da ostaju na svojim ognjištima, rade i budu zadovoljne", rekao je Dodik.

On je dodao da je razgovarano i o mogućnostima formiranja novih poslovnih zona koje bi lokalne zajednice ponudile potencijalnim investitorima, dok bi republičke vlasti obezbijedile potrebnu infrastrukturu.

(Mondo)