Kamion koji se jutros prevrnuo u Potkozarju na magistralnom putu Banjaluka-Prijedor izvučen je i uklonjen, ali se saobraćaj zbog rasutog uglja po kolovozu odvija usporeno.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

U Policijskoj upravi Banjaluka Srni je rečeno da je policiji jutros oko 5.00 časova prijavljeno da se na ovoj dionici dogodila saobraćajna nezgoda, sa materijalnom štetom.

"U saobraćajnoj nezgodi je učestvovalo teretno vozilo sa priključnim vozilom. Izvršen je uviđaj", rekli su u banjalučkoj Policijskoj upravi.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske je saopšteno da se saobraćaj odvija jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

S obzirom na to da su se formirale duge kolone vozila u oba smijera, iz Saveza vozače mole vozače za strpljenje.