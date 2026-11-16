Teška nezgoda kod Banjaluke: Automobil sletio u provaliju u Bočcu i završio na krovu

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas u Bočcu kod Banjaluke kada je automobil sletio sa puta u provaliju i prevrnuo se na krov. Policija je stigla na lice mjesta, a za sada nema zvaničnih informacija o broju povrijeđenih.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se na magistralnom putu u Bočcu kod Banjaluke, kada je putničko vozilo pod za sada nerazjašnjenim okolnostima sletjelo sa kolovoza.

Kako javljaju vozači koji su se zatekli na ovoj dionici, automobil je sletio u provaliju i prevrnuo se.

"Bočac, prije penjanja prema Dabracu, auto na krovu u provaliji, policija upravo stigla", navode očevici.

Za sada nema informacija o broju putnika koji su se nalazili u vozilu, kao ni o stepenu njihovih povreda.

Tačne okolnosti i uzrok ove saobraćajne nesreće utvrdiće policijski uviđaj i dalja istraga.