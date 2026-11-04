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Nezgoda kod Kotor Varoša: Kamion pun drva sletio sa puta (VIDEO)

Nezgoda kod Kotor Varoša: Kamion pun drva sletio sa puta (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
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Kamion "mercedes", natovaren drvnim sortimentima, sletio je danas sa lokalnog puta u zaseoku Trnovac kod Kotor Varoša, a policija je tokom uviđaja otkrila da se radi o nelegalnim drvima bez žiga i potrebne dokumentacije.

Kamion sletio sa puta kod Kotor Varoša Izvor: Screenshot

Kako je potvrđeno iz policije, Policijskoj stanici Kotor Varoš je oko 11 časova prijavljeno da se neposredno prije toga dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao kamion.

"Prilikom vršenja uviđaja na licu mjesta saobraćajne nezgode utvrdili smo da su se u tovarnom prostoru navedenog vozila nalazili drvni sortimenti bez žiga i potrebne dokumentacije", naveli su iz nadležne policijske uprave za "Nezavisne novine".

Zbog utvrđenih nepravilnosti, o svemu je odmah obaviješteno Šumsko gazdinstvo "Vrbanja", čiji će službenici preduzeti dalje mjere i radnje iz svoje nadležnosti povodom nelegalnog prevoza i sječe drveta.

Snimak izvlačenja prevrnutog teretnjaka u međuvremenu je objavljen na Fejsbuk stranici "Kruševo Brdo".

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Tagovi

saobraćajka Kotor Varoš kamion

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