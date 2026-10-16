Incident ispred kafane: Pijan nasrnuo na muškarca, povrijeđeni završio na UKC-u

Muškarac iz Kotor Varoša čiji su inicijali M.Č. uhapšen je zbog sumnje da je ispred ugostiteljskog objekta u ovom gradu fizički napao jednu osobu. Povrijeđenom muškarcu ukazana je ljekarska pomoć na UKC-u Srpske, dok je kod napadača utvrđeno prisustvo alkohola u krvi.

Izvor: MONDO

Pripadnici Policijske stanice Kotor Varoš uhapsili su juče M.Č. zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo tjelesna povreda.

"Navedeno lice sumnjiči se da je oko 23.30 časova ispred ugostiteljskog objekta u Kotor Varoši fizički napalo muškarca koji je zadobio tjelesne povrede", navodi se u saopštenju policije.

Povrijeđeni je nedugo nakon incidenta medicinski zbrinut na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Sa druge strane, policija je testirala osumnjičenog za ovaj napad.

"Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica M.Č. utvrđeno je prisustvo od 1,12 g/kg alkohola u organizmu", pojašnjavaju iz Policijske uprave Banjaluka.

O ovom događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji će rukovoditi daljom istragom.