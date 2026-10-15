Četiri službenika Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, uhapšena u akciji "Silence" zbog sumnje na korupciju, puštena su na slobodu nakon saslušanja, a Tužilaštvo BiH za njih nije zatražilo mjere zabrane.

Izvor: SIPA

Osumnjičeni se terete za krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi. Iako su pušteni bez ikakvih ograničenja kretanja ili drugih aktivnosti, iz Tužilaštva BiH je potvrđeno da se istraga u ovom predmetu nastavlja.

"Nakon ispitivanja nastavljaju se istražne radnje u predmetu. Tužilaštvo BiH je prema UIO BiH uputilo obavijest o vođenju istrage, kako bi UIO BiH mogla poduzeti mjere iz svoje nadležnosti, odnosno donijeti odluku o njihovom daljem radnopravnom statusu za vrijeme trajanja postupka", navedeno je iz Tužilaštva BiH, a piše "Srpskainfo".

Podsjećamo, iz SIPA-e je u utorak saopšteno da su njihovi pripadnici uhapsili četiri carinska službenika UIO BiH zbog sumnje da su primali novac kako bi pogodovali pri uvozu robe u BiH. Službenici su angažovani na Graničnom prelazu Gradiška.