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Epilog akcije "Silence": Sva četiri osumnjičena carinika za primanje mita puštena nakon saslušanja

Epilog akcije "Silence": Sva četiri osumnjičena carinika za primanje mita puštena nakon saslušanja

Autor Dušan Volaš
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Četiri službenika Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, uhapšena u akciji "Silence" zbog sumnje na korupciju, puštena su na slobodu nakon saslušanja, a Tužilaštvo BiH za njih nije zatražilo mjere zabrane.

Službenici UIO uhapšeni u akciji "Silence" pušteni na slobodu bez mjera zabrane Izvor: SIPA

Osumnjičeni se terete za krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi. Iako su pušteni bez ikakvih ograničenja kretanja ili drugih aktivnosti, iz Tužilaštva BiH je potvrđeno da se istraga u ovom predmetu nastavlja.

"Nakon ispitivanja nastavljaju se istražne radnje u predmetu. Tužilaštvo BiH je prema UIO BiH uputilo obavijest o vođenju istrage, kako bi UIO BiH mogla poduzeti mjere iz svoje nadležnosti, odnosno donijeti odluku o njihovom daljem radnopravnom statusu za vrijeme trajanja postupka", navedeno je iz Tužilaštva BiH, a piše "Srpskainfo".

Podsjećamo, iz SIPA-e je u utorak saopšteno da su njihovi pripadnici uhapsili četiri carinska službenika UIO BiH zbog sumnje da su primali novac kako bi pogodovali pri uvozu robe u BiH. Službenici su angažovani na Graničnom prelazu Gradiška.

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Tagovi

UIO BiH hapšenje SIPA

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