Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se juče u Ohridu sa predsjednikom Narodne skupštine i vršiocem dužnosti predsjednika Srbije Aleksandrom Čupićem.

Izvor: Screenshot/Instagram/Željka Cvijanović

Cvijanović je nakon sastanka istakla da je to bila prilika da Čupiću još jednom čestita na imenovanju i poželi uspjeh u obavljanju odgovorne dužnosti koja mu je povjerena.

Kako je navela u objavi na društvenim mrežama, sagovornici su se usaglasili da je jačanje saradnje i bratskih odnosa od obostranog interesa.

"Mir, politička stabilnost i ekonomski razvoj ostaju zajednički prioriteti", poručila je Cvijanović.

(Mondo)