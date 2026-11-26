Njemačka televizija ZDF objavila je reportažu o Srbiji, u kojoj su u fokusu evropske integracije, odnosi sa Briselom i stav predsjednika Skupštine Aleksandra Čupića o sankcijama Rusiji.

Izvor: screenshot/zdf

Njemačka televizija ZDF posvetila je reportažu Srbiji, u kojoj su u fokusu zastoj u procesu evropskih integracija, odnosi Beograda i Brisela, ali i izostanak predsjednika Skupštine Srbije Aleksandra Čupića sa samita Evropske unije i Zapadnog Balkana u Briselu.

Čupić je juče u Narodnoj skupštini dao intervju za ZDF, tokom kojeg je govorio o evropskom putu Srbije i odnosima sa Evropskom unijom.

Prema njegovim riječima, Evropska unija je predugo tolerisala zloupotrebu vlasti Aleksandra Vučića.

Govoreći o evropskim vrijednostima, Čupić je istakao da vladavina prava, sloboda medija i drugi demokratski principi ne bi trebalo da budu prihvaćeni samo zato što to zahtijeva Evropska unija, već zato što građani Srbije sami žele da žive u društvu koje počiva na tim vrijednostima.

"Vrijednosti poput vladavine prava, slobode medija i tako dalje, sve su to temeljne evropske vrijednosti. Ali nećemo ih obnoviti zato što neko to od nas zahtjeva radi integracije u EU, već prije svega zato što mi sami to zaista želimo", istakao je Čupić.

Vidi opis Čupić za njemačke medije otkrio zašto je razočaran Briselom, pomenuo i sankcije Rusiji: "Vjerujemo da nas EU razumije" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

Čupić o sankcijama Rusiji

Jedna od tema razgovora bila je i spoljna politika Srbije, odnosno odnos prema Ruskoj Federaciji i pitanje uvođenja sankcija Moskvi.

Čupić je rekao da smatra da Evropska unija razumije poziciju Srbije po ovom pitanju, podsjećajući da je u izbornom programu jasno navedeno da sankcije Rusiji neće biti uvedene.

"Mi smo u izbornom programu jasno stavili do znanja da nećemo uvoditi sankcije Rusiji", rekao je Čupić za ZDF.

On je dodao da vjeruje da Evropska unija razumije takav stav Srbije.

Njemačka televizija je u svojoj reportaži ukazala i na energetsku zavisnost Srbije od Rusije, navodeći da je zemlja i dalje u velikoj mjeri oslonjena na ruske energente, prije svega naftu i gas, zbog čega se za sada ne očekuje značajnija promjena politike prema Moskvi.

Podsjetimo, predstavnici Studentske liste u više navrata su isticali da neće uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji.

(Mondo)