Njemačka policija pronašla je danas u šumi tijelo za koje sumnja da je nestala Tamara (39) iz Srbije.

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Tijelo za koje se sa velikom vjerovatnoćom pretpostavlja da pripada 39-godišnjoj ženi, za kojom se tragalo oko dvije nedjelje, pronađeno je danas u prepodnevnim satima u šumskom predjelu kod njemačkog grada Murhardta.

Kako je saopštila nemačka policija, najvjerovatnije je riječ o 39-godišnjakinji iz Srbije, čiji je nestanak prijavljen 12. novembra, nakon što je dva dana ranije u jutarnjim satima napustila svoj stan i od tada joj se izgubio svaki trag.

Iz policije navode da za sada nema indicija koje bi ukazivale na to da je riječ o nasilnom zločinu.

Istraga o tačnom načinu i uzroku smrti je u toku, a naložena je i obdukcija kojom će biti potvrđen i identitet. Nakon pronalaska tijela, javna potraga je zvanično obustavljena.

Tamara Škorić (39) nestala je 10. novembra nakon što je napustila svoj stan u njemačkom gradu Murhartu, u saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg. O ovom slučaju pisao je i njemački RTL.