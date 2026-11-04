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Stravičan prizor u poznatom hotelu u Minhenu: Pronađeno mrtvo dijete (12), pored tijela bila majka

Stravičan prizor u poznatom hotelu u Minhenu: Pronađeno mrtvo dijete (12), pored tijela bila majka

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Policija pronašla mrtvo dijete u hotelu u Minhenu, sumnja se da je majka ubila svoje dijete nakon čega je pokušala da izvrši samoubistvo.

Tijelo djeteta pronađeno u hotelu u Minhenu Izvor: Kevin Hackert/Shutterstock

U četvrtak u ranim jutarnjim časovima pronađeno je tijelo djeteta (12) u sobi hotela Eden Wolf u Minhenu u Njemačkoj, piše njemački portal "Tag 24". Pored tijela djeteta zatečena je i majka za koju se sumnja da je državljanka Ukrajine.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je dijete ubijeno. Slučaj je preuzelo odjeljenje za krvne delikte.

Policija je primila dojavu oko 9.40 časova. Policija je pregledala sve sigurnosne kamere i skinula je snimke.

Zasad nisu poznate okolnosti smrti djeteta. Sumnja se da je majka ubila svoje dijete nakon čega je pokušala da izvrši samoubistvo.

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Tagovi

Njemačka dijete tijelo

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