Užas u Engleskoj: Muškarac zgrabio dječaka (3) i bacio ga među krokodile

Trogodišnji dječak koji je teško povrijeđen nakon što je, prema navodima policije, bačen u nastambu sa krokodilima u zoološkom vrtu u Engleskoj, prošao je pet operacija. Njegova porodica saopštila je da ga čeka dug i neizvjestan oporavak.

Izvor: CARLOS JASSO / AFP / Profimedia

Porodica trogodišnjeg dečaka koji je 18. juna teško povrijeđen u zoološkom vrtu Johnsons of Old Hurst u Kembridžširu saopštila je da je dječak do sada imao pet operacija, ali da će morati da bude podvrgnut još najmanje dvije.

Roditelji su naveli da već dvije nedjelje praktično žive u bolnici i da je pred njihovim sinom dug proces rehabilitacije.

"Ne možemo dovoljno da zahvalimo svima na podršci koju ste pružili našoj porodici u ovom teškom periodu", poručili su u objavi na stranici za prikupljanje pomoći.

Pred njim je dug oporavak

Kako su naveli, oporavak dječaka biće dug i neizvjestan, zbog čega su oboje trenutno odsutni s posla.

Novac prikupljen donacijama koristi se za troškove boravka porodice u bolnici, kao i za buduću rehabilitaciju dječaka. Do sada je prikupljeno više od 25.000 funti.

Muškarac osumnjičen za pokušaj ubistva

Policija Kembridžšira uhapsila je 30-godišnjeg muškarca iz Norfolka zbog sumnje da je pokušao da ubije dječaka tako što ga je bacio u nastambu sa krokodilima.

Osumnjičeni je kasnije pušten uz kauciju, pošto je, prema navodima policije, procijenjeno da nije sposoban za saslušanje. Britanski mediji prenijeli su da muškarac ima smetnje u razvoju i da je u zoološki vrt došao u pratnji staratelja.

Spasioci reagovali za nekoliko minuta

Porodica je zahvalila zaposlenima u zoološkom vrtu koji su spasili dječaka iz nastambe, kao i svim posjetiocima i pripadnicima hitnih službi koji su pomogli.

Prema navodima zoološkog vrta, dijete je izvučeno iz nastambe svega nekoliko minuta nakon što je prijavljen incident, a odmah mu je ukazana prva pomoć do dolaska hitne pomoći i helikopterske medicinske ekipe.

Vlasnici zoološkog vrta istakli su da su zaposleni, kao i posjetioci među kojima je bilo policajaca i bolničara van dužnosti, reagovali izuzetno brzo i pomogli da dječak što prije bude zbrinut.

(Gardijan/Mondo)