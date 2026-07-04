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Britanski poslanici traže zabranu “Maše i Medvjeda”: Tvrde da crtani film širi rusku propagandu 1

Britanski poslanici traže zabranu “Maše i Medvjeda”: Tvrde da crtani film širi rusku propagandu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Više od 50 britanskih poslanika traži zabranu crtanog filma “Maša i Medvjed”, tvrdeći da pojedine scene promovišu sovjetsku vojnu simboliku.

Britanski poslanici traže zabranu “Maše i Medvjeda” zbog optužbi za rusku propagandu Izvor: Youtube/Screenshot/Masha and The Bear

Više od 50 britanskih poslanika pozvalo je Vladu da zabrani prikazivanje popularnog ruskog crtanog filma "Maša i Medvjed" u Velikoj Britaniji, tvrdeći da bi mogao biti korišćen kao sredstvo propagande.

Međustranačka grupa britanskih poslanika uputila je pismo ministru kulture Lisi Nendi, u kojem navodi da pojedine scene iz crtanog filma sadrže propagandni sadržaj i navodno normalizuju sovjetsku vojnu simboliku kod djece.

Kao primjer su naveli nekoliko scena u kojima se Maša pojavljuje u, kako su opisali, šljemu tenkovske posade, uniformi sovjetskih vojnika i sa kapom granične straže.

Animirana serija, donekle zasnovana na tradicionalnoj ruskoj narodnoj bajci, prati dogodovštine nestašne djevojčice i penzionisanog cirkuskog medvjeda, prenosi "Raša tudej".

Riječ je o jednom od najpopularnijih dječijih serijala na internetu, a epizoda "Recept za katastrofu" na "Jutjubu" ima više od 4,6 milijardi pregleda.

Striming platforma "Netfliks" prošlog mjeseca je otkupila prava za još dvije sezone serije i produžila ugovore o licenciranju za već postojeće sezone i prateće serijale.

Crtani film je i u Velikoj Britaniji dostupan na više platformi i televizija.

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Tagovi

Velika Britanija Rusija maša i medvjed crtani filmovi

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Komentari 1

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Mi Srbi

Pa daaaaaa,treba širiti onu njihovu pedofiliju….jos malo doce i na vas red mjenja se svijet

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Hvala što ste poslali vijest.

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