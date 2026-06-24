Koja je ovo godina? Britanac osuđen jer je rezao i prodavao muzičke CD-ove

Nakon višegodišnje istrage i policijskog pretresa kuće, jedan Britanac osuđen je zbog distribucije piratskih CD-ova.

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Da li se sjećate kada smo masovno rezali muziku na CD-ove? Danas se tako nešto smatra relikvijom prošlosti. Zato zvuči potpuno nevjerovatno vijest da je jedan Britanac upravo osuđen na kaznu zatvora zbog neovlašćenog miksovanja i prodaje muzičkih diskova.

Inspektori su još 2019. godine pokrenuli istragu protiv 47-godišnjeg Marka Kernsa iz Istočnog Jorkšira. Britanska fonografska industrija je zapravo još godinu dana ranije saznala za njegovu neobičnu ljubav prema starom načinu rezanja muzike, ali je policijski pretres njegove kuće izvršen tek u septembru 2022. godine.

Lokalne vlasti su saopštile da je Kerns pravio i distribuirao CD-ove koji su sadržali neautorizovane remikse poznatih pjesama. On je koristio prepoznatljive dijelove originalnih zvučnih zapisa, naravno, bez ikakve dozvole vlasnika autorskih prava.

Kerns je na sudu priznao krivicu i dobio šest mjeseci zatvora (uslovno na 18 mjeseci), uz obavezu da odradi 250 sati neplaćenog društveno korisnog rada, prenosi TechSpot.

Zvaničnici su izjavili da mu je ova aktivnost omogućila da komercijalno iskorišćava zaštićeni materijal i ostvaruje ozbiljan prihod na račun stvarnih umjetnika i muzičke industrije.

Iako ovo djeluje kao iznenađujuće oštra kazna za praksu koja je toliko zastarjela - jer većina ljudi danas više ni nema CD plejer u kući - postoji nekoliko važnih detalja koje treba uzeti u obzir.

Uključivanje tržišnih inspektora jasno ukazuje na to da Kernsov posao nije bio bezazlen, odnosno da nije samo dijelio nekoliko narezanih diskova prijateljima za sitan novac.

Takođe, iako je striming zamijenio diskove za većinu nas, fizički mediji zapravo doživljavaju neku vrstu povratka u modu. Čak i danas, na buvljacima širom Evrope često možete sresti prodavce koji iz gepeka nude piratske diskove kolekcionarima i starijoj publici.

(Smartlife/Mondo)