Jeziv slučaj u Britaniji: Napravio Tinder bivšoj djevojci pa slao muškarce da je siluju

Asad Husein (36) osuđen je na osam godina zatvora jer je na Tinderu napravio lažni profil bivšoj partnerki i u njen dom namamio desetine muškaraca, tvrdeći da ona želi da bude silovana.

Izvor: Paul Currie / AFP / Profimedia

Muškarac iz Velike Britanije koji je napravio lažni profil na Tinderu za svoju bivšu partnerku i namamio brojne muškarce u njen dom sa porukama da ona želi da je siluju, osuđen je na osam godina zatvora.

Asad Husein (36) iz Čidla na širem području Mančestera proglašen je krivim za proganjanje sa izazivanjem teškog straha i za napad. Uz zatvorsku kaznu, sud u Česteru izrekao mu je i 15-godišnju zabranu prilaska, pišu britanski mediji.

Kratka veza kao okidač za osvetu

Tokom suđenja utvrđeno je da je žrtva bila na nekoliko sastanaka sa Huseinom, koji se u aprilu 2024. godine predstavljao pod lažnim imenom. Vezu je prekinula početkom maja iste godine, nakon što se probudila i zatekla ga kako joj pregleda mobilni telefon. Nakon raskida, on je više puta pokušavao da je nagovori da obnove vezu, što je ona odlučno odbijala.

Lažni Tinder profil i pozivi na silovanje

Ubrzo nakon toga, krajem jula 2024. godine, na vratima njene kuće počeli su da se pojavljuju nepoznati muškarci. Svi su joj govorili da su se sa njom "spojili" na aplikaciji za upoznavanje i da vjeruju da ih je pozvala kod sebe. Kampanja zastrašivanja eskalirala je jedne avgustovske noći, kada su na njena vrata u kratkom razmaku stigla četiri različita muškarca, tvrdeći da su primili gotovo identične poruke.

Drugi muškarci koji su došli na njenu adresu ispričali su joj da im je u porukama navedeno kako ona želi da ispuni "fantaziju o silovanju", te da želi da se prema njoj "grubo postupa". U uputstvima je stajalo i da, ako kaže "ne", to zapravo znači da "to želi još više". Vjeruje se da je Husein na ovaj način prevario najmanje 18 muškaraca, iako stvarna brojka ostaje nepoznata. U policijskim izjavama muškarci su opisali kako bi se na Tinderu povezali sa ženom, nakon čega bi vrlo brzo dobili njenu adresu i broj telefona.

Napadi na kućnom pragu

U septembru je situacija postala još opasnija. Nakon što je zazvonilo zvono na vratima, jedan muškarac je snažno gurnuo vrata dok ih je otvarala, pri čemu je puklo staklo. Pokazao joj je poruke sa lažnog profila, u kojima je pisalo da su ulazna vrata otključana i da samo treba da ih "gurne" jer su "zaglavljena".

Kasnije istog dana, dok je žrtva bila na poslu, drugi muškarac je ušao u kuću u kojoj je njena ćerka tinejdžerskog uzrasta bila sama na spratu. Muškarac je nakon nekog vremena otišao bez incidenata.

Izjave nakon presude

Žrtva je u svojoj izjavi navela da će joj presuda "donijeti malo mira u mjesecima koji dolaze". Ipak, dodala je:

"Nikakva presuda ne može da izbriše ogroman uticaj koji je njegovo ponašanje imalo na mene i moje ćerke. Niko nema pravo da učini da se osjećam nesigurno u sopstvenom domu samo zato što više ne želim da izlazim sa njim. 'Ne' bi trebalo da znači 'ne'. Sada se pitam koliko muškaraca ima moju adresu i vjeruje da želim da budem seksualno napadnuta, ili još gore".

Policijski inspektor Kit Teril izjavio je da je ovaj slučaj proganjanja "jedan od tehnički najsloženijih i najuznemirujućih" sa kojima se policija u Češiru ikada susrela.

"Asad Husein je izrazito manipulativna i podmukla osoba koja je išla do krajnjih granica kako bi izazvala strah i anksioznost kod žrtve i njene djece. Uticaj na žrtvu i njenu porodicu bio je razoran. Nadam se da će im današnja presuda donijeti neku vrstu zaključka i omogućiti im da počnu ponovo da grade svoje živote", zaključio je inspektor.

(Index/MONDO)