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"Ispituju ga zbog 13 žrtava": Poznati pjevač priveden zbog prijava za silovanje (Video)

"Ispituju ga zbog 13 žrtava": Poznati pjevač priveden zbog prijava za silovanje (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Pjevač Patrik Bruel je priveden u ponedjeljak ujutru, nakon prijava za silovanja i seksualne napade protiv njega. On kaže da je spreman da "odgovori na sva pitanja istražitelja".

francuski pjevač pod istragom zbog silovanja Izvor: youtube/FRANCE 24 English

Pjevač Patrik Bruel je priveden u ponedjeljak ujutru zbog više prijava za silovanja i se*sualne napade, navodi tužilaštvo u Nanteru za Parisien, potvrđujući informaciju France Info.

Biće ispitivan o događajima "koji se u ovom trenutku tiču 13 žrtava“.

Trenutna istraga "se odnosi na činjenice prijavljene od strane tri žene koje optužuju Patrika Bruela za se*sualne napade i pokušaje silovanja“ između 1997. i 2001. godine, dodao je tužilac, kao i za "činjenice silovanja ili pokušaja silovanja, se*sualnih napada i uznemiravanja" prijavljene od strane drugih žena, u Francuskoj i Belgiji.

Patrik Bruel optužen za silovanje više žena
Izvor: Youtube / FRANCE 24 English

Bio je pozvan na saslušanje u okviru ove pritvorske procedure već nekoliko nedjelja, prema izvoru bliskom istrazi. Prema informacijama, Patrika Bruela prate njegove dvije advokatice, Fani Kolin i Selin Lasek, koje mu pružaju odbranu zajedno sa Kristoferom Ingrainom.

"On je već nekoliko nedjelja davao do znanja da stoji na raspolaganju pravosudnim organima, kako bi konačno mogao da odgovori u okviru sudskog postupka, pred nadležnim organom. Odgovoriće na sva pitanja istražitelja i dostaviće sve potrebne elemente da dokaže svoju nevinost", saopštile su njegove advokatice.

(Telegraf.rs, MONDO)

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Tagovi

pjevači Francuska silovanje

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