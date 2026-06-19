"Rekao sam im da je greška što me puštaju": Oglasio se silovatelj iz BiH koji je pobjegao iz zatvora u Londonu

Bernardin Dedić osuđen za silovanje u Velikoj Britaniji pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu. Greška u puštanju iz zatvora izazvala je brojne kontroverze.

Izvor: Metropolitan Police

Bernardin Dedić (48) iz Bosne i Hercegovine osuđen za silovanje i seksualni napad u Velikoj Britaniji, pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu nakon što je greškom pušten iz londonskog zatvora.

U intervjuu za Asošijejted pres, tvrdi da je zatvorskim čuvarima rekao da je njegovo puštanje na slobodu bila greška, ali su ga ipak pustili.

Dedić je bio u pritvoru u zatvoru HMP Vormvud Skrabs u Londonu u februaru ove godine, čekajući suđenje po optužbi da je više puta silovao ženu uz prijetnju nožem. Međutim, zbog administrativne greške sudskog službenika, zatvor je obaviješten da mu je odobrena kaucija.

Nekoliko sati nakon puštanja iz zatvora, Dedić je napustio Veliku Britaniju vozom Jurostar i vratio se u Bosnu i Hercegovinu.

Dedić tvrdi da je znao da sudija nije odobrio njegovo puštanje na slobodu.

"Rekli su mi da sam pušten. Rekao sam: 'Pustite me da ostanem za vikend, ovo je greška'. Ali su me izbacili", rekao je Dedić.

Službenik pomiješao digitalne dosijee predmeta

Greška se dogodila nakon ročišta 6. februara, kada je službenik Krunskog suda pomiješao digitalne dosijee predmeta i pogrešno zaključio da je Dediću odobrena kaucija. Ta informacija je potom proslijeđena zatvoru.

Dedić tvrdi da je nakon što je pušten iz zatvora kontaktirao advokate i prijatelje, da su mu prijatelji rekli da "neće imati fer suđenje" i da treba da ode.

Suđenje je prvobitno bilo zakazano za mart, ali se Dedić nije vratio u London.

U početku je preko svog advokata tvrdio da ima problem sa vizom, a nakon što su nadležne službe pomogle u rješavanju ovih problema, izjavio je da ne može da putuje zbog povrede koljena. Kada je suđenje pomjereno za jun, rekao je da ima bolove u grudima na putu do aerodroma.

Sudija je odlučila da se suđenje održi u njegovom odsustvu, rekavši da je "daleko od ubijeđene" da je Dedić zaista imao srčani udar.

"Ovo je još jedan pokušaj Dedića da ometa, manipuliše i izbjegne pravdu", rekla je.

Porota ga je u odsustvu proglasila krivim po četiri tačke optužnice za silovanje, dvije tačke optužnice za seksualni napad penetracijom, prisiljavanje osobe na seksualnu aktivnost bez pristanka, prijetnju nožem u privatnom prostoru i prijetnju ubistvom.

Na pitanje da li planira da se vrati u London na izricanje presude, Dedić je rekao: "Ne".

(Klix/MONDO)