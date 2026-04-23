Dvije osobe uhapšene u Velikoj Kladuši: Osumnjičeni za silovanje i ubistvo

Dva lica, od kojih je jedno maloljetno, osumnjičena za silovanje, ubistvo i pokušaj ubistva, uhapšena su danas na području Velike Kladuše, saopšteno je iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Izvor: Shutterstock

Maloljetno lice sumnjiči se za krivično djelo silovanje, a punoljetno za teško ubistvo i pokušaj teškog ubistva.

Njih su uhapsili pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, a tokom dana biće predata Kantonalnom tužilaštvu, nakon čega će biti odlučeno o daljim mjerama i radnjama.

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona prioritetno će preduzimati istražne radnje s ciljem utvrđivanja potpunog i pravilnog činjeničnog stanja i rasvjetljavanja svih okolnosti ovih krivičnih djela.

(Srna)