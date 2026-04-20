Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Hapšenje na utakmici Druge lige: Teslićanin priveden zbog incidenata na stadionu u Prnjavoru

Autor Haris Krhalić
Tokom fudbalske utakmice Druge lige u Prnjavoru, policija je uhapsila pijanog navijača iz Teslića koji je vrijeđao redare.

Ilustrajcije policija Izvor: MONDO

Policijski službenici Policijske stanice Prnjavor uhapsili su lice inicijala D.J. iz Teslića, zbog narušavanja reda i mira tokom fudbalske utakmice Druge lige Republike Srpske.

Incident se dogodio u subotu, 18. aprila, kada je osumnjičeni Teslićanin tokom utakmice počeo vrijeđati redare koji su bili angažovani na obezbjeđenju sportskog događaja. Iako je lice prestalo sa neprimjerenim ponašanjem nakon naređenja policije, privedeno je u službene prostorije radi utvrđivanja identiteta.

Daljom kontrolom utvrđeno je da je D.J. bio pod dejstvom alkohola.

„Lice je podvrgnuto ispitivanju na prisustvo alkohola, prilikom čega je utvrđeno 0,42 g/kg alkohola u organizmu“, saopšteno je iz policije.

Zbog počinjenog prekršaja iz člana 3. Zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama Republike Srpske, licu je uručen prekršajni nalog, nakon čega je pušteno na slobodu.

