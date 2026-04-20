Brčko: Sud odbio pritvor za osumnjičenog za pedofiliju, policija ga odmah ponovo uhapsila

Policija Brčko distrikta, uz saglasnost Tužilaštva, ponovo je uhapsila osobu inicijala M.R. (49), osumnjičeno za teško krivično djelo „Polni odnos sa djetetom mlađim od 15 godina“.

Ovaj potez uslijedio je nakon što je Osnovni sud Brčko distrikta odbio prijedlog za određivanje pritvora.

Osumnjičeni M.R. prvi put je uhapšen 17. aprila 2026. godine. Tužilaštvo je sutradan zatražilo pritvor zbog opasnosti od uticaja na svjedoke i ometanja krivičnog postupka. Međutim, na ročištu održanom u nedjelju, 19. aprila, Osnovni sud je odbio ovaj prijedlog.

Iako Tužilaštvo još uvijek nije primilo pismeno rješenje Suda, iz ove institucije su već najavili da će se, čim ga zaprime, sasvim izvjesno žaliti na ovakvu odluku.

Procjenjujući da bi puštanje osumnjičenog na slobodu predstavljalo stvarnu prijetnju narušavanju javnog reda, ali i zbog težine samog djela, policija je iskoristila svoja zakonska ovlaštenja i uz podršku tužioca ponovo uhapsila M.R.

„Imajući u vidu moguće posljedice ovog teškog krivičnog djela, Policija Brčko distrikta je ponovo lišila slobode lice M.R, nakon čega će se odlučiti o daljim procesnim radnjama u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku“, navodi se u saopštenju.

Iz policije i tužilaštva apeluju na javnost i medije na posebno obazrivo postupanje u ovom slučaju, s obzirom na to da je žrtva dijete, čija su prava i identitet zaštićeni zakonom.