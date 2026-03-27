Slavili pobjedu reprezentacije BiH: Tri osobe kažnjene zbog incidenta u Brčkom

Tri osobe prekršajno su kažnjene zbog upotrebe gasnog oružja i pirotehnike u Brčkom tokom i nakon javnog prenosa fudbalske utakmice reprezentacija BiH i Velsa, saopšteno je iz brčanske policije.

Izvor: Shutterstock

"Nakon utakmice policija je identifikovala dvadesettrogodišnje lice iz Brčkog koje je u Ulici R.DŽ. Čauševića iz vozila u pokretu pucalo iz gasnog pištolja marke `ekol` kalibra devet milimetara", saopšteno je iz policije.

O incidentu je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta koji se izjasnio da u ovom događaju nema elemenata kirivičnog djela. Slučaj će biti procesuiran kao prekršaj zbog narušavanja javnog reda i mira.

Tokom prenosa utakmice, policijski službenici su sankcionisali dvije osobe iz Brčkog, starosti 45 i 24 godine, zbog uznemiravanja građana upotrebom pirotehničkih sredstava. Njima su uručeni prekršajni nalozi zbog kršenja Zakona o javnom redu i miru Brčko distrikta.

U saopštenju se navodi da policija nastavlja rad na prikupljanju svih činjenica u vezi sa kršenjem odredaba Zakona o oružju i municiji, nakon čega će Osnovnom sudu u Brčkom biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv počinilaca.

Grupa navijača u Brčkom sinoć je uz ratne zastave takozvane Armije BiH i upotrebu automatskog oružja slavila pobjedu fudbalske reprezentacije BiH nad Velsom.

Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić zatražio je hitno reagovanje policije nakon incidenta na Trgu mladih, te upozorio da je upotreba vatrenog oružja u multietničkoj sredini izuzetno opasna i da šalje uznemirujuće poruke građanima.