Hapšenje u Laktašima: Ukrao novčanik iz automobila, policija mu u kući pronašla eksploziv i municiju

Policija je identifikovala i uhapsila muškarca iz Laktaša, osumnjičenog da je ukrao novčanik iz parkiranog vozila u tom gradu, a pretresom kuće u kojoj živi pronađen je eksploziv i municija.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

L.B. iz Laktaša je osumnjičen da je 14. aprila nasilno ušlo u parkirano vozilo u mjestu Trn, te ukralo novčanik sa novcem vlasništva muškarca iz ovog mjesta.

Policija je u pretresu kuće i pomoćnih objekata koje koristi osumnjičeni pronašla i oduzela gasni pištolj, 200 komada puščane municije, tri deotonirajuće kapisle za eksploziv i određena količina materije koja svojim izgledom asocira na barut.

Pronađeni su i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelima, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

L.B. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela teška krađa i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv ovog lica slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.