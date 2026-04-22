logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hapšenje u Laktašima: Ukrao novčanik iz automobila, policija mu u kući pronašla eksploziv i municiju

Autor D.V.
0

Policija je identifikovala i uhapsila muškarca iz Laktaša, osumnjičenog da je ukrao novčanik iz parkiranog vozila u tom gradu, a pretresom kuće u kojoj živi pronađen je eksploziv i municija.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

L.B. iz Laktaša je osumnjičen da je 14. aprila nasilno ušlo u parkirano vozilo u mjestu Trn, te ukralo novčanik sa novcem vlasništva muškarca iz ovog mjesta.

Policija je u pretresu kuće i pomoćnih objekata koje koristi osumnjičeni pronašla i oduzela gasni pištolj, 200 komada puščane municije, tri deotonirajuće kapisle za eksploziv i određena količina materije koja svojim izgledom asocira na barut.

Pronađeni su i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelima, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

L.B. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela teška krađa i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv ovog lica slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Laktaši hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ