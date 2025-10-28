logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Žena završila na UKC: Uhapšen muškarac iz Laktaša, prijetio komšinici pa je fizički napao

Žena završila na UKC: Uhapšen muškarac iz Laktaša, prijetio komšinici pa je fizički napao

Autor Brankica Spasenić Izvor mondo.ba
0

Policija je juče uhapsila P.V. iz Laktaša zbog sumnje da je počinio krivično djelo tjelesna povreda.

7.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Osumnjičen je da je juče oko 12.40 časova u Laktašima nakon verbalne rasprave fizički napao ženu, nanijevši joj povrede.

"Povrijeđenoj ženi ukazana je ljekarska pomoć na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske. Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod P.V. je utvrđeno 0,90 g/kg alkohola u organizmu. O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", saopšteno je iz policije.

Kako saznajemo, u pitanju je bio konflikt između komšija u Laktašima, a ženi su nanesene lake povrede.

Možda će vas zanimati

Tagovi

hapšenje Laktaši napad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ