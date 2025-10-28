Žena završila na UKC: Uhapšen muškarac iz Laktaša, prijetio komšinici pa je fizički napao

Policija je juče uhapsila P.V. iz Laktaša zbog sumnje da je počinio krivično djelo tjelesna povreda.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Osumnjičen je da je juče oko 12.40 časova u Laktašima nakon verbalne rasprave fizički napao ženu, nanijevši joj povrede.

"Povrijeđenoj ženi ukazana je ljekarska pomoć na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske. Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod P.V. je utvrđeno 0,90 g/kg alkohola u organizmu. O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", saopšteno je iz policije.

Kako saznajemo, u pitanju je bio konflikt između komšija u Laktašima, a ženi su nanesene lake povrede.