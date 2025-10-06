U Laktašima uhapšen prevarant: Uzeo pare za građevinske radove koje nikad nije uradio

Policija u Laktašima uhapsila je N.A. iz Bosanske Krupe osumnjičenog da je od muškarca iz Laktaša uzelo novac za izvođenje građevinskih radova na porodičnoj kući koje nije obavilo, niti je vratilo novac.

Ovo lice osumnjičeno je da je novac uzelo u junu, kao i da je ukralo nekoliko komada alata i ostalih vrijednih predmeta iz te kuće.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, saopšteno je iz banjalučke Policijske uprave.

Policija u Laktašima i Banjaluci uhapsila je vozače koji su pod dejstvom alkohola učestvovali u saobraćajnim nezgodama.

U Laktašima je uhapšen vozač B.M. iz ovog grada koji je imao 1,9 promila alkohola u krvi, a u Banjaluci vozač čiji su inicijali Z.L. iz ovog grada koji je imao 1,64 promila alkohola.

Na području Policijske uprave Banjaluka juče su evidentirana po četiri krivična djela i narušavanja javnog reda i mira, te 21 saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice povrijeđeno.

Banjalučka policija uhapsila je vozača iz tog grada N.K. koji je upravljao vozilo sa 1,10 promila alkohola u krvi, prije sticanja prava na upravljanje.

Provjerama je utvrđeno i da je N.K. višestruki povratnik u činjenju prekršaja i da ima dug u registru novčanih kazni od 3.100 KM, te mu je oduzeto vozilo.

O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.

