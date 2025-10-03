logo
Akcija "Firma": Dvoje bjegunaca se predalo policiji, uhapšeno ukupno 10 osoba

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Dvije od tri osobe za kojima je raspisana potraga u okviru operativne akcije "Firma", uhapšene su danas nakon što su se javili policiji, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Ilustrajcije policija Izvor: MONDO

Uhapšeni su Velibor Rikić, kojem je pritvor određen u odsustvu i Nebojša Tojagić koji će sutra biti sproveden u Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, saznaje Srna.

Prethodno je u okviru akcije "Firma" uhapšeno osam lica zbog više krivičnih djela, a pretreseno je 36 stambenih i poslovnih lokacija i više vozila na području Policijske uprave Bijeljina.

Uhapšene osobe se terete da su počinili krivična d‌jela udruživanje radi vršenja krivičnog d‌jela, pranje novca, paljevina, izazivanje opšte opasnosti, oštećenje i oduzimanje tuđe stvari i nedozvoljena proizvodnja i promet oružjem.

Tokom pretresa, policijski službenici su privremeno oduzeli oko 300.000 KM, dva pištolja, osam skupocjenih vozila, skupocjene satove, telefone, SMS kartice, poslovnu dokumentaciju i ostale predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

