U akciji "Firma" uhapšeno osam osoba, pretreseno 36 lokacija i vozila

Autor Nikolina Damjanić
Osam osoba je uhapšeno zbog više krivičnih djela, a pretreseno je 36 stambenih i poslovnih lokacija i više vozila na području Policijske uprave Bijeljina u okviru akcije "Firma", saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tri osobe trenutno nisu dostupna policijskim službenicima i za njima će biti raspisana potraga.

Uhapšena lica se terete da su počinili krivična d‌jela udruživanje radi vršenja krivičnog d‌jela, pranje novca, paljevina, izazivanje opšte opasnosti, oštećenje i oduzimanje tuđe stvari i nedozvoljena proizvodnja i promet oružjem, a troje uhapšenih su predati u dalju nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina predati su Velibor Milošević zvani Velo, Ivan Konculić i Radmilo Runić, saznaje Srna.

Nad pet lica je u toku kriminalistička obrada.

Tokom pretresa, policijski službenici su privremeno oduzeli oko 300.000 KM, dva pištolja, osam skupocjenih vozila, skupocjene satove, telefone, SMS kartice, poslovnu dokumentaciju i ostale predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Akciju "Firma" sprovode pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet, Uprave kriminalističke policije i Policijske uprave Bijeljina, u saradnji sa Specijalnom antiterorističkom jedinicom, Žandarmerijom i Upravom za policijsku podršku.

Sve aktivnosti se preduzimaju po naredbama Osnovnog suda Bijeljina, a pod nadzorom i u koordinaciji sa Okružnim javnim tužilaštvom Bijeljina.

(MONDO/Srna)

