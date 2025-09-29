Postavljali svinjske glave kod džamija: BIA uhapsila 11 osoba iz Velike Plane i Beograda zbog diskriminacije

Jedanaestočlana grupa uhapšena je u Srbiji zbog sumnje da je na teritoriji Francuske i Njemačke izvršila krivična djela rasna i druga diskriminacija, te špijunaža, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

Oni se sumnjiče da su se u Srbiji obučavali da na osnovu razlike u rasi, boji kože, vjerskoj pripadnosti, nacionalnosti i etničkom porijeklu na teritoriji Francuske i Njemačke krše osnovna ljudska prava i slobode.

Ove aktivnosti su realizovali od aprila do septembra bacanjem zelene boje na Muzej Holokausta, nekoliko sinagoga i jevrejski restoran, lijepljenjem naljepnica sa "genocidnim" sadržajem, navode iz MUP-a Srbije.

Takođe, to su činili postavljanjem svinjskih glava kod muslimanskih vjerskih objekata na području Pariza, kao i ispred Brandenburške kapije u Berlinu, te postavljanjem betoniranih "skeleta" sa ispisanim porukama.

"Cilj im je bio i da šire ideje koje zagovaraju i podstrekavaju mržnju, diskriminaciju i nasilje zasnovane na razlikama u ličnim svojstvima određenih grupa ljudi", navodi se u saopštenju.

Uhapšene su osobe sa područja Velike Plane i Beograda, dok se osoba čiji su inicijali M.G. nalazi u bjekstvu i za nju se sumnja da je po instrukcijama strane obavještajne službe na teritoriji Srbije organizovala i obučavala grupu srpskih državljana.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, u zajedničkoj akciji sa Policijskom upravom u Smederevu i Bezbjednosno informativnom agencijom, uhapšena su lica čiji su inicijali F.P, N.Ć, A.S, A.B, Đ.P, S.P, N.Ž, N.D, A.M, N.S. i D.M.

Osumnjičeni M.G, koji se nalazi u bjekstvu, organizovao je i obučavao grupu od 14 srpskih državljana i to D.M, B.Đ, P.Đ, N.Ć, A.S, D.M, F.P, A.B, Đ.P, N.Ž, S.P, N.S, N.D. i A.M.

Ta grupa je, uz pomaganje lica čiji su inicijali K.S, imala za cilj da na osnovu razlike u rasi, boji kože, vjerskoj pripadnosti, nacionalnosti i etničkom porijeklu na teritoriji Francuske i NJemačke krši osnovna ljudska prava i slobode.

Osumnjičeni će u zakonskom roku od 48 časova biti dovedeni u prostorije Višeg javnog tužilaštva u Smederevu radi saslušanja.

