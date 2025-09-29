Ovo je jedan od uhapšenih iz Srbije: Na snimku iz Pariza baca svinjsku glavu ispred džamije

Jedan od uhapšenih u koordinisanoj akciji francuske policije i BIA je Srbin sa područja Velike Plane, snimljen nadzornim kamerama dok ostavlja svinjske glave ispred vjerskih objekata u Parizu.

U zajedničkoj akciji smederevske policije i BIA uhapšeno je 11 osoba sa područja Velike Plane i Beograda, osumnjičeni da su od aprila do septembra ove godine učestvovali u vandalskim napadima u Parizu - gdje su zelenom bojom obilježili Muzej Holokausta, više sinagoga i jedan jevrejski restoran.

Takođe im se stavlja na teret lijepljenje nalepnica sa uvredljivim i genocidnim sadržajem, kao i ostavljanje svinjskih glava ispred muslimanskih bogomolja. Prema navodima istrage, njihovo djelovanje nije bilo ograničeno samo na Pariz - osumnjičeni se povezuju i sa incidentom u Berlinu, u blizini Brandenburške kapije, gdje su postavili betonske konstrukcije sa ispisanim porukama.

Početkom septembra najmanje devet svinjskih glava otkriveno je ispred džamija u pariskom regionu. Šef pariske policije Loran Nunjez napomenuo je da prethodne akcije, koje nisu slične, nose obilježja stranog miješanja.

Francuski mediji prikazali su snimak sa nadzornih kamera kada je nepoznati muškarac ostavljao svinjske glave ispred vjerskog objekta. On je u gluvo doba noći, sa kapuljačom, ostavljao svinjske glave.

"Jasno su izazivali nemire!"

U Žantiju, kao i u Montreju i drugim lokacijama, istražitelji su primetili sličan natpis, napisan plavim mastilom. Prema izvještajima, isti čojvek se pojavljuje na najmanje sedam nadzornih kamera.

Pariska policija saopštila je, podsetimo, da su svinjske glave "postavili strani državljani koji su odmah napustili zemlju, sa jasnom namerom da izazovu nemire unutar nacije".

Jedan farmer iz Normandije obratio se nakon incidenta istražiteljima i ispričao im da su dvije osobe došle da kupe desetak svinjskih glava, a potom opisao njihovo vozilo i istakao kako je imalo srpske tablice. Snimci sigurnosnih kamera pokazali su da su ista lica stigla u Pariz u istom vozilu tokom noći između ponedjeljka 8, i utorka. 9. septembra.

Snimci su takođe pokazali dvojicu muškaraca kako ostavljaju glave ispred brojnih džamija. Vjerovatno su koristili hrvatsku telefonsku liniju, čiji je signal praćen prilikom prelaska francusko-belgijske granice u utorak ujutru, nakon izvršenja krivičnih djela.

Kako je danas saopšteno iz MUP-a Srbije, uhapšeni su F. P, N. Ć, A. S, A. B, Đ. P, S. P, N. Ž, N. D, A. M, N. S. i D. M. zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična djela udruživanje radi vršenja krivičnih djela, rasna i druga diskriminacija i špijunaža.

