"Neprihvatljiv čin mržnje, skandalozne provokacije": Svinjske glave postavljene ispred džamija (FOTO)

Pariz je jutros potresao skandal kada su svinjske glave postavljene ispred nekoliko džamija u glavnom gradu i okolini. Policija je osudila "gnusne i islamofobične činove", dok je muslimanska zajednica u Francuskoj u šoku i traži brzu reakciju države.

Izvor: Paoloni Jeremy/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Glave svinja, životinja koje islam smatra nečistima, pojavile su se ispred nekoliko džamija u Parizu i okolini u utorak ujutru, rekao je šef pariske policije Loran Nunjez na X, osuđujući "gnusne činove". Glave su postavljene na putevima u Parizu, u Montreju istočno od Pariza i u Monružu i Malakofu u departmanu O-de-Sen južno od Pariza, saznaje AFP od lokalnih vlasti.

Francuska ima između pet i šest miliona muslimana, što islam čini drugom najvećom religijom u zemlji, a francusku muslimansku zajednicu najvećom u Evropi. Šems-edin Hafiz, rektor Velike džamije u Parizu, osudio je "islamofobični čin" kao "još jedan tužan korak u rastu mržnje prema muslimanima".

"Istraga je odmah otvorena i činimo sve da pronađemo počinioce ovih gnusnih djela", dodao je šef policije. U Montreju je svinjska glava pronađena "ispred ulaza u džamiju Islah", podijelio je šef odeljenja Sen Sen Deni na X, izražavajući "svoju podršku muslimanskoj zajednici Montreja i Sen Sen Deni".

I načelnik departmana O-de-Sen takođe je osudio taj "neprihvatljiv čin" na X. Čekaju se rezultati policijske istrage. "Izražavam punu podršku vođama i vjernicima džamija pogođenih ovim neprihvatljivim provokacijama. Napadi na mesta bogosluženja su nezamisliv kukavičluk", napisao je ministar unutrašnjih poslova Bruno Retaillo na X.

Kasnije tog jutra, nakon sastanka lidera Republikanaca (LR), njegove desničarske stranke, izrazio je "ogorčenje", rekavši da se nada "da ćemo pronaći one koji su počinili ovu vrstu skrnavljenja. Republika znači sekularizam. Ali sekularizam je upravo uslov za slobodu kako bi svako mogao da praktikuje svoju religiju (...) Želim da naši muslimanski sunarodnici mogu da praktikuju svoju veru u miru".

(MONDO)