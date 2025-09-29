logo
Velika policijska akcija "Firma" u Bijeljini: Uhapšeno sedam osoba, pretresi na više 20 lokacija

Velika policijska akcija "Firma" u Bijeljini: Uhapšeno sedam osoba, pretresi na više 20 lokacija

Autor Nikolina Damjanić
0

Sedam osoba je uhapšeno, a u toku su pretresi na više od 20 lokacija na područuju Policijske uprave Bijeljina u okviru operativne akcije "Firma"".

Srn2025-9-29_1641503_2.jpg Izvor: MUP RS

"Licima koja su lišena slobode stavlja se na teret da su počinili krivična djela: udruživanje radi vršenja krivičnog djela, pranje novca, paljevina, izazivanje opšte opasnosti, oštećenje i oduzimanje tuđe stvari i nedozvoljena proizvodnja i promet oružjem", saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Operativnu akciju "Firma" realizuju policijski službenici MUP-a Republike Srpske (Uprava za organizovani i teški kriminalitet, Uprava kriminalističke policije i Policijska uprave Bijeljina, u saradnji sa Specijalnom antiterorističkom jedinicom, Žandarmerijom i Upravom za policijsku podršku).

Sve aktivnosti se preduzimaju po naredbama Osnovnog suda Bijeljina, a pod nadzorom i u koordinaciji sa bijeljinskim Okružnim javnim tužilaštvom.

(MONDO/Srna)

