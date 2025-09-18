U Drini pronađeno tijelo Egipćanina

U rijeci Drini u semberskom naselju Janja pronađeno je tijelo Egipćanina, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Policijskoj stanici Janja je u 11.15 časova prijavljeno da se u Drini nalazi tijelo muškarca.

Pripadnici Odsjeka za civilnu zaštitu Bijeljina izašli su na lice mjesta i izvukli tijelo iz rijeke.

Uviđajem je utvrđeno da je riječ o licu čiji su inicijali A.I. iz Egipta.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio obdukciju tijela.

