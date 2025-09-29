"Izbore neće imati ko da sprovede": GIK Bijeljina dužan više od milion maraka

Gradska uprava Bijeljina duguje više od milion maraka licima koja su bila angažovana u izbornom ciklusu, a posljedica toga je da 90 odsto njih neće više da rade i izbore nema ko da sprovede, izjavila je danas predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Dijana Savić Božić.

Izvor: SRNA/Ljerka Bjelica

"Bićete u situaciji da u drugoj po veličini izbornoj jedinici nećete moći dobiti glasove, iz Bijeljine nijedan kandidat ne može dobiti nijedan glas, a to je vaš interes", poručila je Božićeva gradonačelniku i odbornicima koji su svi, kako je podsjetila, birani na izborima.

U obraćanju na tematskoj sjedici Skupštine grada posvećenoj problemu dugovanja prema učesnicima izbornog ciklusa, ona je rekla da je GIK u Bijeljini talac političke krize i političkog prepucavanja.

"Skupština je u 2024. izbornoj godini odobrila budžet od 663.000 KM, u ovoj koja nije trebalo da bude izborna 377.000 KM, što je više od milion KM, a od toga nijedna marka nije stavljena na raspolaganje GIK-u. Posljedice toga su da 90 odsto lica angažovanih u izbornom ciklusu neće da rade", rekla je Božićeva.

Kao primjer je navela da od 180 predsjednike biračkih odbora, koje imenuje CIK, samo je 50 njih pristalo da radi, a u izbornom procesu učestvuje oko 3.000 lica.

"GIK hoće da radi svoj posao, ali izbore neće imati ko da sprovede", upozorila je Božićeva i apelovala da se sredstva isplate u narednih 10 dana.

Ona je dodala da se u ovom slučaju radi o kršenju zakona, ustava, svih međunarodnih akata i prava na izbore.

