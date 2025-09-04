GIK iz Bijeljine poručila CIK-u: Nema izbora dok se ne isplate dugovi

Na području Bijeljine se neće moći provesti niti prijevremeni, niti bilo koji drugi izbori, navodi se u obavještenju koje je Gradska izborna komisija Bijeljina uputila CIK-u BiH.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Obavještenje prenosimo u cijelosti:

Centralna izborna komisija BiH je upoznata sa problemom koji ima Gradska izborna komisija Bijeljina (i pismenim i usmenim putem), ali ćemo isti problem ponovo izložiti, jer ako se isti ne riješe, na području ove izborne jedinice se neće moći provesti niti prijevremeni, niti bilo koji drugi izbori.

Podsjećamo, Gradskoj izbornoj komisiji Bijeljina su za 2024. godinu odobrena budžetska sredstva u iznosu od 663.000,00 KM, Službeni glasnik Grada Bijeljina broj 01/2024“.

Navedena sredstva su bila namijenjena za sprovođenje Lokalnih izbora 2024. godine i kao takva su obezbeđena usvojenim Budžetom Grada Bijeljina

Provjeravamo da Vam ne treba podjsećati, ali opreza radi, članom 1.2a stav 5. i 6. Izbornog zakona BiH (prečišćen tekst) je predviđeno:

(5) Sredstva za vršenje ovlašćenja i sprovođenje izbora samostalno raspolažu u okviru odobrenog budžeta izborna komisija iz stava (1), (2), (3) i (4) ovog člana, koja je ovlašćena odrediti način korišćenja sredstava i sprovesti nadzor nad njihovim raspodelom i korišćenjem.

(6) Sredstva za sprovođenje izbora, institucije iz stava (1), (2), (3) i (4) ovog člana moraju osigurati u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju izbora.

Sredstva za materijalne troškove i sredstva za naknade za rad organa za provođenje izbora (koja se odnose na dugovanja prema licima angažovanim za rad u biračkim odborima, licima koja su radila po osnovu ugovora o djelu, isplata dugovanja za naknade za rad članova Gradske izborne komisije, kao i dugovanja nastala iznajmljivanjem opreme i drugog pratećeg materijala neophodnog za provođenje izbora održanih oktobra 2024 godine) nikada nisu stavljena na raspolaganje ovoj Komisiji.

Naknada članovima Gradske izborne komisije nije plaćena od početka 2024. godine.

U cilju jasnijeg sagledavanja problema podsetićemo da je ova Izborna jedinica druga po veličini u Republici Srpskoj.

Ponavljamo, navedena sredstva su odobrena i ova Komisija isti neće biti prekoračila.

Sva potrebna dokumentacija (računi, ugovori, itd.) za isplatu materijalnih troškova i sredstava za naknade za rad organa za sprovođenje izbora 2024. godine je dostavljena nadležnom organu, na konačnu isplatu, koja sa današnjim danom nije izvršena.

Bez obzira na činjenicu što ova Komisija u konačnici ne može naložiti isplatu tih sredstava, Komisija je na meti stalnih upita, prigovora od strane angažovanih lica kojima naknada za rad nije isplaćena. Svako od navedenih lica je istaklo da ne želi više saradnje sa organima za provođenje izbora, a radi se o licima sa višegodišnjim iskustvom u provođenju izbora

Zbog navedenog, prinuđeni smo da Vas još jednom obavijestimo da se izbori na području ove izborne jedinice neće moći provesti, jer ni jedno lice koje je do sada bilo angažovano u izbornom ciklusu, kao ni jedan privredni predmet (najam opreme, mreže itd.), ni jedan IT stručnjak itd., ne želi biti angažovan u izbornom procesu, zbog neisplaćenih dugovanja

U prilogu ovog dopisa dostavljamo vam i dopis kojim smo vam se ranije obraćali broj 0296-03-1-21/25 od 03. aprila 2025. godine, kao i dio iz Službenog glasnika Grada Bijeljina broj 01/24 od 05. januara 2024. godine, kojim potvrđujemo da su gore navedena sredstva za sprovođenje Lokalnih izbora 2024. godine odobrena, i u kom iznosu.

(RTRS)