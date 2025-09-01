Amidžić: Neću potpisati finansiranje prijevremenih izbora u Srpskoj

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da nikada neće potpisati dokument kojim se odobrava 6,7 miliona KM za finansiranje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, jer su nelegitimni.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Što se tiče Centralne izborne komisije BiH, ja nikad neću potpisati da se dozvoli plaćanje prijevremenih izbora koji su nelegitimni, odnosno koji kao takvi nisu propisani na način koji je bio pravno normalan", rekao je Amidžić.

On je naveo dodao da je CIK je raspisao izbore na bazi političke presude, na šta su ukazali svi u Republici Srpskoj.

Amidžić je naglasio da ljudi u Republici Srpskoj treba da znaju, prostim jezikom rečeno, da im kradu pare.

"Vi imate sad situaciju da onda kada ne možete da postignete neku odluku ili konsenzus, nelegalno date ovlaštenja pomoćniku, odnosno zamjeniku ministra Muhamedu Hasanoviću da troši srpske pare", rekao je Amidžić za ATV.

On očekuje da će i za finansiranje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske sasvim sigurno tražiti da nađu način kako da ga zaobiđu pošto su već jednom to uradili.

"Vi sad imate situaciju da, prema zakonu taj virman ili ovlaštenje za plaćanje ima ministar finansija, a sada sam to ja. Imate OHR i Kristijana Šmita koji je nelegalan, pa nelegitimno ovlasti Hasanovića da to može da radi za mene. I on ode u Centralnu banku BiH gdje je guvernerka Bošnjakinja. I ona kaže - `Ovo je meni super, jer se troše srpski novci!`, potpiše i ode novac", naveo je Amidžić.

On smatra da je najveća greška bila kada su Srbi pristali na jedinstvenu upravu za indirektno oporezivanje u BiH i sad postoji strani faktor koji, kad mu odgovara, isključi Srbe da ne mogu pristupiti tekućem računu i da ovlaštenje Bošnjacima.

