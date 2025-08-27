Sutra sjednica: CIK odlučuje o prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske

Centralna izborna komisija BiH je saopštila da će sutra u Sarajevu održati sjednicu na kojoj će se odlučivati o raspisivanju i održavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

Na dnevnom redu sjednice, između ostalog, biće razmatrani prijedlozi odluke o zaključivanju Centralnog biračkog spiska, kao i prijedlozi uputstava i budžeta za provođenje izbora. Nakon završetka sjednice, u 14 časova, medijima će se obratiti predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić.

Sjednica počinje u 13:00 časova, a javnost će je, kako je najavljeno, moći pratiti uživo putem YouTube kanala CIK-a.

Podsjetimo, CIK BiH je 6. avgusta donio odluku o prestanku mandata Milorada Dodika na mjestu predsjednika Republike Srpske. Ta odluka je uslijedila nakon što je Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdilo prvostepenu presudu protiv Dodika, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija.

Žalba Milorada Dodika na odluku CIK-a je odbijena, a prema Izbornom zakonu BiH, prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske moraju se održati u roku od 90 dana od trenutka kada je odluka postala pravosnažna. Ipak, zvaničnici Republike Srpske, na čelu sa Dodikom, izjavili su da izbora u Republici Srpskoj neće biti i da ne priznaju odluku CIK-a.

