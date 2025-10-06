logo
Pobjegao iz zatvora u Norveškoj: U Sarajevu uhapšen Sirijac po Interpolovoj potjernici

Pobjegao iz zatvora u Norveškoj: U Sarajevu uhapšen Sirijac po Interpolovoj potjernici

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Policija Kantona Sarajevo uhapsila je sirijskog državljanina za kojim je bila raspisana Interpolova potjernica nakon što je pobjegao iz zatvora u Norveškoj.

haps.jpg Izvor: Shutterstock

Dvadesetčetvorogodišnji Sirijac pobjegao je 23. septembra iz norveškog zatvora, gdje je izdržavao kaznu zbog silovanja.

Sirijac je uhapšen u saradnji sa pripadnicima Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Osumnjičeni se nalazi na kriminalističkoj obradi u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, nakon čega će biti predat sudiji za ekstradiciju Suda BiH na dalje postupanje. 

(Srna)

